Eishockey: Grubauer gibt WM-Zusage

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis kann bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) erneut auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer zählen. Der Goalie von Seattle Kraken gab seine Zusage für das Turnier, Grubauer will beim vorletzten Testspiel in seiner Heimatstadt Rosenheim am 26. April gegen Österreich bereits dabei sein.

"Ich werde gleich nach Saisonende aufbrechen und in die Heimat fliegen", sagte Grubauer den Eishockey News: "Ich versuche, dass ich das schaffe. Und dann geht es weiter mit der deutschen Nationalmannschaft." Für den 33-Jährigen wäre es die zweite WM-Teilnahme in Folge und insgesamt seine sechste. Im Vorjahr in Tschechien stand Grubauer sechs Mal auf dem Eis.

Grubauers Seattle besitzt in der NHL keine Chance mehr auf die Play-offs, die zeitlich mit der WM kollidieren. Beim Kraken ist Grubauer meist nur Ersatz. In der laufenden Saison wurde Grubauer zwischenzeitlich sogar ins Farmteam in die AHL geschickt. Insgesamt kommt der Nationaltorhüter bisher auf 25 Einsätze.

Neben Grubauer darf Kreis auch auf die Teilnahmen von Lukas Reichel (Chicago) und Moritz Seider (Detroit) hoffen. Reichel hat mit den Blackhawks keine Chance mehr, Seiders Red Wings liegen kurz vor Hauptrundenende hinter den Play-off-Plätzen.

Bei John-Jason Peterka gestaltet sich die Lage ähnlich wie bei Seider im letzten Jahr. Sein Einstiegsvertrag in Buffalo läuft aus, Seider hatte wegen der Verhandlungen damals abgesagt. Nico Sturm (Florida), Leon Draisaitl (Edmonton) und Tim Stützle (Ottawa) werden die Play-offs wahrscheinlich erreichen.