Dieses Spiel wird Leon Draisaitl für immer im Gedächtnis bleiben: Der deutsche Star der Edmonton Oilers erreichte als 103. Spieler und erster Deutscher der NHL die magische Zahl von 1000 Scorerpunkten.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat einen Meilenstein in der NHL erreicht. Der Torjäger der Edmonton Oilers durchbrach in der Nacht zu Mittwoch beim 6:4 bei den Pittsburgh Penguins als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde. In seinem 824. Spiel erwischte Draisaitl einen ganz starken Abend und bereitete insgesamt vier Tore vor.

"Es ist ziemlich unglaublich. Mich in diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes", sagte der Kölner: "Da stehen einige unglaubliche Namen drauf. Namen, die absolute Legenden in unserem Sport sind."

Draisaitl sprach von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei: "Wenn man in Deutschland aufwächst, scheint das weit weg zu sein. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, aber ich unterschätze auch nicht, wie viel Arbeit von außen dazu gehört."