- Anzeige -
- Anzeige -
Eishockey

NHL - Edmonton Oilers - Die 1000 voll: Teamkollegen feiern Leon Draisaitl

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 16:03 Uhr
  • SID/ran.de

In der Kabine der Edmonton Oilers blickte Leon Draisaitl immer wieder in sein eigenes Gesicht – egal, welchen Mitspieler er anschaute. Denn seine Teamkollegen hatten sich Shirts mit seinem Konterfei übergezogen, um ihn als ersten deutschen Eishockeyspieler mit 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde zu feiern.

Der Kölner posierte darauf eher ungewohnt mit einer Zigarette im Mundwinkel.

Hintergrund: Draisaitl hatte im Sommer seine kanadische Lebensgefährtin Celeste Desjardins geheiratet. In der Instagram-Story fiel vor allem ein Foto auf - der Eishockeystar saß bei der Feier auf einem Stuhl, zog die Schuhe aus und rauchte entspannt eine Zigarette.

"Smoking his way to 1000 NHL points", stand jetzt auf den T-Shirts, die ihn vor der deutschen Flagge zeigten, "rauchend zu 1000 NHL-Punkten".

Draisaitl hatte selbst eines angezogen, bevor er seine Interviews nach dem 6:4-Sieg bei den Pittsburgh Penguins mit vier Vorlagen gab. "Da sind eine Menge Details drauf, die ich liebe", sagte er lachend, als er darauf angesprochen wurde.

- Anzeige -
- Anzeige -

Nur 4 schneller als er

Draisaitl ist nicht nur der erste Deutsche mit 1000 NHL-Scorerpunkten in der Hauptrunde und der 103. Spieler in der 108-jährigen Geschichte der Liga. Er erreichte diese Marke in nur 824 Spielen!

Schneller waren nur vier Nicht-Amerikaner: der Slowake Peter Stastny, der Finne Jari Kurri, der Tscheche Jaromir Jagr und der Russe Nikita Kutscherow.

- Anzeige -
Meistgelesen
December 14, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) during NFL, American Football Herren, USA game action against the Baltimore Ravens at Paycor Stadium in Cincinnati, Ohio. CSM Cincin...
News

Kommentar: Flieh, Joe! Burrow sollte die Bengals verlassen

  • 17.12.2025
  • 10:05 Uhr
imago images 1068145684
News

Darts-WM: Darum gibt es heute keine Session am Nachmittag

  • 17.12.2025
  • 14:03 Uhr
imago images 1070352079
News

Goretzka löscht Bayern-Bilder bei Instagram

  • 17.12.2025
  • 10:06 Uhr
Schwere Verletzung bei Patrick Mahomes
News

Mahomes erfolgreich operiert - zweite Verletzung enthüllt

  • 16.12.2025
  • 23:30 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, December 13, 2025: Liverpool s Florian Wirtz is challenged by Brighton & Hove Albion s Diego G...
News

Horror-Foul an Wirtz: VAR-Ärger in England

  • 17.12.2025
  • 10:01 Uhr
imago images 0300869826
News

Wechsel in die Politik: Lisa Müller tritt in Partei ein

  • 17.12.2025
  • 14:11 Uhr
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...
News

Darts-WM 2026 heute live: Abendsession mit Martin Schindler

  • 17.12.2025
  • 17:40 Uhr
Snoop Dogg
News

Christmas Gameday: Snoop Dogg mit besonderer Rolle

  • 16.12.2025
  • 20:24 Uhr
imago images 1070388243
News

Playoffs verpasst: Dolphins ziehen Konsequenzen

  • 17.12.2025
  • 17:01 Uhr
imago images 1070159463
News

Playoff Picture: Brisantes Divisionduell in der NFC

  • 17.12.2025
  • 09:58 Uhr