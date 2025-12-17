Eishockey
NHL - Edmonton Oilers - Die 1000 voll: Teamkollegen feiern Leon Draisaitl
- Aktualisiert: 17.12.2025
- 16:03 Uhr
- SID/ran.de
In der Kabine der Edmonton Oilers blickte Leon Draisaitl immer wieder in sein eigenes Gesicht – egal, welchen Mitspieler er anschaute. Denn seine Teamkollegen hatten sich Shirts mit seinem Konterfei übergezogen, um ihn als ersten deutschen Eishockeyspieler mit 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde zu feiern.
Der Kölner posierte darauf eher ungewohnt mit einer Zigarette im Mundwinkel.
Hintergrund: Draisaitl hatte im Sommer seine kanadische Lebensgefährtin Celeste Desjardins geheiratet. In der Instagram-Story fiel vor allem ein Foto auf - der Eishockeystar saß bei der Feier auf einem Stuhl, zog die Schuhe aus und rauchte entspannt eine Zigarette.
"Smoking his way to 1000 NHL points", stand jetzt auf den T-Shirts, die ihn vor der deutschen Flagge zeigten, "rauchend zu 1000 NHL-Punkten".
Draisaitl hatte selbst eines angezogen, bevor er seine Interviews nach dem 6:4-Sieg bei den Pittsburgh Penguins mit vier Vorlagen gab. "Da sind eine Menge Details drauf, die ich liebe", sagte er lachend, als er darauf angesprochen wurde.
Nur 4 schneller als er
Draisaitl ist nicht nur der erste Deutsche mit 1000 NHL-Scorerpunkten in der Hauptrunde und der 103. Spieler in der 108-jährigen Geschichte der Liga. Er erreichte diese Marke in nur 824 Spielen!
Schneller waren nur vier Nicht-Amerikaner: der Slowake Peter Stastny, der Finne Jari Kurri, der Tscheche Jaromir Jagr und der Russe Nikita Kutscherow.