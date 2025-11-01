Moritz Seider präsentiert sich in guter Form, doch kann nichts gegen die Niederlage seiner Detroit Red Wings machen. In der Tabelle bleiben die Wings gut platziert.

Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt drei Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste sich Detroit 2:5 bei den Anaheim Ducks geschlagen geben.

Verteidiger Seider sammelte einen Assist und erzielte im zweiten Drittel sogar den vermeintlichen Ausgleich, der nach Video-Überprüfung aber zurückgenommen wurde.

Im kalifornischen Anaheim erhielt der 24-Jährige 25 Minuten Eiszeit, die Red Wings rangieren mit 16 Punkten aus zwölf Spielen weiterhin auf Platz zwei der Atlantic Division.