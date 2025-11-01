Anzeige
Wintersport Eishockey

NHL: Moritz Seider mit Torbeteiligung bei Niederlage seiner Detroit Red Wings

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 09:14 Uhr
  • SID

Moritz Seider präsentiert sich in guter Form, doch kann nichts gegen die Niederlage seiner Detroit Red Wings machen. In der Tabelle bleiben die Wings gut platziert.

Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt drei Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste sich Detroit 2:5 bei den Anaheim Ducks geschlagen geben.

Verteidiger Seider sammelte einen Assist und erzielte im zweiten Drittel sogar den vermeintlichen Ausgleich, der nach Video-Überprüfung aber zurückgenommen wurde.

Im kalifornischen Anaheim erhielt der 24-Jährige 25 Minuten Eiszeit, die Red Wings rangieren mit 16 Punkten aus zwölf Spielen weiterhin auf Platz zwei der Atlantic Division.

