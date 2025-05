NHL Playoffs: Leon Draisaitl ohne Tor - aber Matchbälle für die Edmonton Oilers

Die Edmonton Oilers dominierten im vierten Playoff-Duell gegen die Vegas Golden Knights erneut. Damit ist das Conference Final für das Team um Leon Draisaitl greifbar.

Auch ohne Scorerpunkt von Eishockeystar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers das vierte Playoff-Duell mit den Vegas Golden Knights dominiert und stehen in der Profiliga NHL dicht vor dem Halbfinaleinzug.

Nach einem 3:0 im heimischen Rogers Place führen die Kanadier in der Best-of-seven-Serie 3:1, schon am Mittwoch kann Edmonton in der Glücksspielmetropole alles klar machen.

Draisaitl blieb bei gut 20 Minuten Eiszeit ohne Punkt, dafür baute Connor McDavid seine Serie aus. Dem Superstar gelang im achten aufeinanderfolgenden Spiel ein Assist, der Kanadier legte das 3:0 durch Evander Kane (48.) auf. Zuvor hatte Adam Henrique doppelt getroffen (2./14.).

Goalie Stuart Skinner, der erneut den verletzten Calvin Pickard vertrat, setzte ebenfalls einen Lauf fort. Der Torhüter feierte in seinem fünften Einsatz für Edmonton in einem vierten Spiel eines Playoff-Duells den fünften Sieg. Es war sein zweiter Shutout in einem Postseasonspiel.

Edmonton, das Spiel drei am vergangenen Samstag nach einer unglücklichen Aktion von Draisaitl verloren hatte (3:4), hat nun beste Aussichten, wie im Vorjahr ins Halbfinale zu kommen. In den Playoffs 2024 waren die Oilers im Finale an den Florida Panthers gescheitert (3-4).