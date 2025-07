Update, 01. Juli, 19:50 Uhr: Sascha Zverev scheitert in Wimbledon in Runde 1

Alexander Zverev kämpft sich gegen Arthur Rinderknech in den 5. Satz - muss sich dort aber geschlagen geben. Für Deutschlands Nummer 1 ist in Wimbledon sensationell in Runde 1 Schluss.

Alexander Zverev hat auch am zweiten Tag seiner Erstrundenpartie gegen Arthur Rinderknech Probleme und verliert den ersten Satz nach der Spielfortsetzung mit 3:6. Zverev agierte im gesamten 3. Satz etwas zu behäbig und ließ sich, wie schon gestern, zu oft vom mutigen Rinderknech und seinen Stopps überraschen. Wenn der Hamburger nicht schnell einen Weg ins Match findet, endet Zverevs Wimbledon-Reise in diesem Jahr schon in der 1. Runde.

Fortgeführt wird das Match am morgigen Dienstag, da in Wimbledon nur bis 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutsche Zeit) gespielt werden darf. Grund dafür ist die Lärmschutzregel im Stadtgebiet von London.

Update, 30. Juni, 22:55 Uhr: Zverev verliert Satz 1 an Rinderknech

Fehlstart für Alexander Zverev in Wimbledon. In seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Artur Rinderknech musste der Deutsche in den Tie-Break und unterlag.

Nur wenige Wochen nach dem Ende der French Open steht bereits der dritte Grand Slam des Jahres an.

Ab dem 1. Juli treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt in Wimbledon gegeneinander an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, der in Paris schon im Viertelfinale an Novak Djokovic scheiterte.

Im vergangenen Jahr setzte sich bei den Männern der Spanier Carlos Alcaraz durch und bei den Frauen war die Tschechin Barbora Krejcikova.

Aber wann geht’s los in London? Wann steht welche Runde an? Wer überträgt live? Gegen wen spielen die Deutschen? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu Wimbledon 2024.