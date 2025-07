Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 02. Juli, 08:45 Uhr: Kompany plant mit Woltemade in Startelf +++ Der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern München liegt weiter in der Luft. Wie die "Sport Bild" berichtet, plant Trainer Vincent Kompany den Offensiv-Spieler sogar in der Startelf ein. Das soll der Coach dem 23-Jährigen sogar per Video-Call mitgeteilt haben. Woltemade soll dabei eine Gehaltserhöhung von rund 5,5 Millionen Euro bekommen, dass er auf ein Jahresgehalt von 9,5 Millionen bei der Münchnern kommt. 2024 wechselte er von Werder Bremen noch ablösefrei zum VfB Stuttgart. Beim VfB steht er noch bis 2028 unter Vertrag. Mit dem neuen Bayern-Gehalt würde er zur unteren Hälfte des Kaderschnitts gehören. Aleksandar Pavlovic steht offenbar bei sieben Millionen pro Jahr, Konrad Laimer bei neun und Michael Olise bei 13. Jedoch steht das Wichtigste noch aus: die Einigung zwischen den Vereinen. Offenbar ist der FCB bereit 50 Millionen an Ablöse zu bezahlen. Stuttgart träumt von 100 Millionen.

+++ 01. Juli, 17:05 Uhr: Aufatmen beim FC Bayern: Coman wohl bereit für PSG +++ Droht dem FC Bayern im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain ein Engpass in der Offensive? Leroy Sané steht nicht mehr zur Verfügung und Kingsley Coman musste beim 4:2-Sieg gegen Flamengo nach knapp einer Stunde angeschlagen vom Platz. Ein Ausfall des Franzosen im Viertelfinale muss aber wohl nicht befürchtet werden. Die Untersuchungen der Mediziner sollen laut "tz"-Bericht keine Verletzung ergeben haben. Es ist zu erwarten, dass Coman bereits am Mittwoch am Mannschaftstraining teilnehmen und sich mit dem Team auf PSG vorbereiten kann. Sollte in den nächsten Tagen alles nach Plan laufen, dürfte Coman auf dem linken Flügel in der Startelf stehen. Die einzige offene Position in der Offensive ist wohl die Zehner-Position. Nachdem sich Serge Gnabry gegen Flamengo hier schwer tat, könnte die Zeit für Jamal Musiala gekommen sein. Die "tz" rechnet damit, dass der Youngster bereit ist, in die Startelf zurückzukehren. Für Thomas Müller bleibt wohl ähnlich wie für Gnabry nur der Platz auf der Ersatzbank.

+++ 01. Juli, 09:14 Uhr: Angebot für Gittens geleakt - Eberl wollte wohl Chelsea-Deal verhindern +++ Jamie Gittens steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Auch der FC Bayern soll sich um den Flügelspieler bemüht haben - und das anscheinend bis zum Ende. Laut der "Bild" soll Max Eberl noch am Samstag bei Sebastian Kehl angerufen haben, um den BVB-Sportdirektor von einem Wechsel des Engländers nach München zu überzeugen. Demnach war Eberl bereit bis zu 55 Millionen Euro für den Youngster zu zahlen. Zu wenig für den BVB, der wohl bereits Anfang Juni ein ähnliches Angebot von Chelsea erhalten hat. Der Klub aus London hat seine Offerte aber mittlerweile erhöht. Die beiden Vereine einigten sich auf eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro für Gittens - der FC Bayern muss sich nach einem anderen Spieler auf der Flügelposition umschauen. FC Bayern München: Max Eberl und die vielen Sommer-Baustellen

+++ 30. Juni, 23:03 Uhr: Nico Williams vor Unterschrift bei Barca +++ Der FC Bayern sucht weiter nach einem Flügelspieler. Die Chancen, Nico Williams von Athletic Bilbao zu verpflichten, waren zuletzt deutlich gesunken und können nach den jüngsten Berichten aus Spanien wohl ganz begraben werden. Laut der Sportzeitung "Marca" hat der 22-Jährige in den Verhandlungen mit Barcelona sogar angeboten, in der ersten Saison auf Teile seines Gehalts zu verzichten, damit Barcelona sich den spanischen Nationalspieler leisten kann. Diese Gelder soll er dann im Laufe seines Vertrags ausgezahlt bekommen. Williams soll sich mit Barca auf ein Arbeitspapier bis 2031 geeinigt haben. Die Deadline für die Ausstiegsklausel bei den Basken ist der 9. Juli. Bis dahin muss Barcelona sich mit dem Spieler einig werden, um nicht mehr als die festgeschriebenen 62 Millionen Euro bezahlen zu müssen. Eine Forderung der Spielerseite lautet angesichts der brisanten finanziellen Situation von Barcelona wohl auch, dass Williams eine schriftliche Zusicherung haben möchte, dass der Verein ihn offiziell registrieren kann.

+++ 30. Juni, 09:42 Uhr: Wanner vor Leihe zum VfB Stuttgart +++ Die Kaderplanungen laufen beim FC Bayern auf Hochtouren. Neben Neuzugängen arbeiten Max Eberl und Co. auch an Verkäufen und Leihen. Auch Paul Wanner soll noch einmal verliehen werden und könnte dem deutschen Rekordmeister dabei auch im Poker um Nick Woltemade behilflich sein. Laut "Bild" bemüht sich der VfB Stuttgart um den Bayern-Youngster - es sollen bereits Gespräche zwischen den Cannstattern und Wanner geführt worden sein. Der 19-Jährige sei demnach einer Leihe zum DFB-Pokalsieger nicht abgeneigt, auch weil Sebastian Hoeneß auf Talente setzt und diese weiterentwickelt. Wanner würde nach seiner Leihe nach Heidenheim nun auf einer höheren Ebene - der VfB spielt in der kommenden Saison in der Europa League - Spielpraxis sammeln. Gleichzeitig könnte er seinem aktuellen Arbeitgeber im Poker um Woltemade nützlich sein. Die beiden Vereine stehen bereits im Austausch um den Stürmer. Noch liegen die Vorstellungen hinsichtlich der Ablöse jedoch weit auseinander. Eine Leihe von Wanner zum VfB könnte den Münchnern nun in der Verhandlung behilflich sein.

+++ 30. Juni, 0:28 Uhr: Kingsley Coman verletzt - Diagnose steht aus +++ Im Achtelfinalspiel der Klub-WM gegen Flamengo musste der FC Bayern einen herben Rückschlag hinnehmen: Flügelstar Kingsley Coman konnte das Spiel nicht zu Ende spielen und wurde in der 58. Minute verletzt ausgewechselt. Der Franzose überstreckte im Zweikampf sein linkes Bein und griff sich anschließend an die Rückseite seines Oberschenkels. Leroy Sane kam für ihn ins Spiel. Die genaue Diagnose und Dauer der Ausfallzeit sind noch unklar, doch die Verletzung sorgt für Unruhe beim Rekordmeister. Sollte Coman für das kommende Viertelfinale gegen PSG (Sa. ab 17:30 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) ausfallen, wird die Personalsituation auf den Flügelpositionen langsam dramatisch. Sanes Vertrag läuft aus - er ist ab dem 1. Juli Spieler von Galatasaray Istanbul. Serge Gnabry war gegen Flamengo erneut schwach (ran-Note 5), Michael Olise erlebte gegen die Brasilianer auch nicht seinen besten Tag - dürfte gegen PSG aber dennoch gesetzt sein. Schon seit Monaten sucht der Rekordmeister nach Verstärkungen auf dem Flügel.

+++ 29. Juni, 21:32 Uhr: Pfeilschnelles Liverpool-Duo Bayerns Plan C? +++ Nick Woltemade dominiert zwar aktuell die Schlagzeilen, jedoch ist zum einen unklar, ob der VfB-Stürmer kommt, und zum anderen, ob nicht trotzdem ein Neuzugang für den Flügel verpflichtet wird. Laut Informationen von "Bild"-Reporter Christian Falk ist die Suche nach einem offensiven Linksaußen noch immer in vollem Gange. "Es ist wahr. Der FC Bayern sucht noch immer nach einem Flügel", erklärte der Transfer-Experte bei "CaughtOffside". Plan A sei hier eigentlich Nico Williams, jedoch werde sich dieser Barca anschließen, wenngleich es Bayern noch immer versuche. Laut Angaben der "Marca" soll der 22-Jährige dem FC Barcelona aber ein Ultimatum gestellt haben. Als Plan B führt Falk Jamie Gittens auf, jedoch werde dieser zum FC Chelsea wechseln, weshalb es nun einen Plan C benötige. Dieser soll die beiden Liverpool-Stars Luis Diaz und Cody Gakpo umfassen. Bisher gäbe es hier aber "nur Diskussionen", wohingegen "noch nichts konkret" sei. Aktuell seien die Münchner in Gesprächen mit dem VfB Stuttgart wegen Nick Woltemade. Dieser spiele jedoch eher zentral, weshalb "noch immer Platz auf dem Flügel" wäre. Luis Diaz und Cody Gakpo haben in der vergangenen Saison kurioserweise identische Scorer-Zahlen aufgelegt. Beiden gelangen 17 Pflichtspieltore und acht Assists. Gakpo hat jedoch mit 2696 Pflichtspielminuten dafür deutlich weniger Spielzeit benötigt als Luis Diaz (3336 Minuten). Gakpo wäre mit seinen 26 Jahren zudem zwei Jahre jünger als sein kolumbianischer Kollege. Beide Spieler kommen über eine enorme Schnelligkeit und können sowohl auf Linksaußen als auch im Sturmzentrum zum Einsatz kommen. Der Niederländer ist tendenziell eher auf Linksaußen zu sehen, während Diaz beide Positionen in etwa gleich oft bekleidet. Sollte der FC Liverpool nach Florian Wirtz noch einen Stürmer verpflichten, wäre es durchaus realistisch, dass entweder Gakpo oder Diaz zu Geld gemacht werden sollen. Günstige Preise werden die Reds aber wohl kaum aufrufen.

+++ 29. Juni, 12:50 Uhr: Konrad Laimer soll Positionswechsel anstreben +++ Droht den Bayern Ungemach aus dem eigenen Lager? Wie der "Kicker" berichtet, soll Konrad Laimer einen Positionswechsel zurück ins Mittelfeld anstreben. Unter Trainer Vincent Kompany kam der Österreicher fast ausschließlich auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz. Zeitweise musste er auch auf der linken Defensivseite aushelfen. Damit soll nun aber offenbar Schluss sein, wenn es nach dem Spieler geht. Demnach soll der 28-Jährige sich auf Dauer nicht als Aushilfsaußenverteidiger sehen und eine Rückkehr auf seine angestammte Position anstreben. Für den Rekordmeister würde dieser Schtitt bedeuten, dass mit Sacha Boey nur noch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger im Kader steht. Joshua Kimmich und Josip Stanisic haben in der Vergangenheit beide zwar diese Position bekleidet, allerdings werden sie im Kompany-System bevorzugt auf der Doppel-Sechs beziehungsweise in der Innenverteidigung eingesetzt. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, inwieweit die Münchner Laimer überhaupt entsprechende Einsatzzeiten auf den tief besetzten Positionen im Mittelfeldzentrum bieten könnten. Neben dem genannten Kimmich streiten sich Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Joao Palhinha, Raphael Guerreiro und Neuzugang Tom Bischof um Minuten auf der Doppel-Sechs. Laimer steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag und kam in der Saison 2024/25 wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze, bei denen er drei Tore und drei Assists erzielte.

+++ 28. Juni, 08:30 Uhr: Giroud verlässt L.A. - Weg für Müller frei? +++ Ein Wechsel von Thomas Müller zum Los Angeles FC ist ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Olivier Giroud vor einer Rückkehr in die Ligue 1. Der Stürmer soll sich mit dem OSC Lille einig geworden sein. L.A. hat den Abschied Girouds bereits kommuniziert. Giroud wird am Sonntag gegen Vancouver sein letztes Spiel für Los Angeles absolvieren. "Ich bin glücklich, dass ich zum Erfolg des LAFC beigetragen habe. Vom Pokalsieg in der letzten Saison bis hin zur Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft war dies eine großartige Erfahrung für mich und meine Familie in L.A", sagte er. Damit wäre die Tür für einen Müller-Wechsel geöffnet, denn Giroud war bei LA einer der sogenannten "Designated Player". Bei den Spielern zählt das Gehalt nicht gegen die Gehaltsobergrenze, die in der MLS gilt. Girouds Platz könnte nun Müller einnehmen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

