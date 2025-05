Kanada startet standesgemäß in die Eishockey-WM. Gegen Slowenien bleibt der Rekordweltmeister ohne Gegentor.

Bei seinem WM-Comeback nach zehn Jahren hat Eishockey-Superstar Sidney Crosby seinem Kumpel die Bühne überlassen. Beim mühelosen 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)-Auftaktsieg des Rekordweltmeisters gegen Aufsteiger Slowenien hielt sich "Captain Canada" noch zurück.

Dagegen glänzte sein Freund und Nachbar Nathan MacKinnon mit einem Tor und zwei Vorlagen. Crosby, dreimaliger Stanley-Cup-Gewinner, zweimaliger Olympiasieger und Weltmeister 2015, spielte im Stockholmer Globen an der Seite der Jungstars Macklin Celebrini und Adam Fantilli in der zweiten Sturmreihe.

Für die Tore zeichnete im ersten Spiel der Kanadier in der Vorrundengruppe A die erste Formation mit MacKinnon (24.) und Bo Horvath (8./34.) verantwortlich, zudem traf Verteidiger Noah Dobson (37.).

Der 37-jährige Crosby, der mit den Pittsburgh Penguins zum dritten Mal in Folge die NHL-Playoffs verpasst hatte, will im Herbst seiner Karriere noch so viel spielen wie möglich. Schon im Februar hatte er als Kapitän die Ahornblätter zum Sieg beim 4 Nations Face-off geführt.

Neben MacKinnon (Colorado Avalanche) ist Torhüter Marc-André Fleury ein weiterer prominenter Crosby-Freund im kanadischen Team. Der 40-Jährige, der seine lange Karriere beendet, saß zum WM-Auftakt auf der Bank.