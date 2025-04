Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)

Der Deutsche gehört ebenfalls zu den Topstars der Liga. 2019/20 war er mit 43 Toren und 67 Assists Top-Scorer der NHL. Mit 110 Punkten sicherte sich der Angreifer als erster Deutscher die Art Ross Trophy als bester Punktesammler der Hauptrunde. Doch damit nicht genug: Der Center erhielt auch die Hart Memorial Trophy als MVP und den durch die Spielergewerkschaft NHLPA verliehenen Ted Lindsay Award. In der Corona-Saison standen erneut starke 84 Punkte in 56 Partien - dafür war in den Playoffs schon zum Auftakt Schluss. Was also noch fehlt: Der Stanley Cup. Vielleicht ja in dieser Saison? "Das ist die in der Tiefe am stärksten besetzte Truppe, die wir je hatten, seit ich hier bin", so Draisaitl.