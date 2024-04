Eishockey-WM-Vorbereitung: Phase drei startet mit drei Kader-Änderungen

Anzeige

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nimmt in Phase drei der WM-Vorbereitung Kader-Änderungen vor.

Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) geht in die dritte Woche der WM-Vorbereitung.

Am Dienstagnachmittag trifft sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis in Garmisch-Partenkirchen. Als nächste Länderspiele auf dem Weg zur WM stehen die Partien gegen Österreich an.

Zum ersten Aufeinandertreffen kommt es am kommenden Donnerstag in Garmisch- Partenkirchen (Spielbeginn 19:00 Uhr). Der zweite Vergleich beider Mannschaften findet in Zell am See (AUT) am nächsten Samstag statt. Spielbeginn ist 16:15 Uhr.

Bundestrainer Harold Kreis hat für Phase drei erneut ein 26-köpfiges Aufgebot nominiert, bestehend aus drei Torhütern, neun Verteidigern und 14 Stürmern.

Zum Team stoßen in dieser Woche drei Spieler des PENNY DEL-Halbfinalisten EHC Red Bull München: Torhüter Mathias Niederberger sowie die beiden Stürmer Yasin Ehliz und Maximilian Kastner.