Eishockey-WM: "Weltklassespieler" Tim Stützle will DEB-Team "diesmal länger helfen"

Tim Stützle geht erstmals bei der WM 2025 aufs Eis. Der NHL-Star soll dem DEB-Team schon im nächsten Gruppenspiel gegen Norwegen helfen. Tim Stützle konnte es kaum erwarten. Als erster Feldspieler lief der NHL-Star am Montagmorgen auf das Eis in der Trainingshalle in Herning. Wenige Tage nach dem Playoff-Aus mit den Ottawa Senators und vielen Zweifeln an der eigenen Fitness geht die Eishockey-Saison für die 23-Jährigen doch noch weiter – bei der WM in Schweden und Dänemark in der deutschen Nationalmannschaft. Die Eishockey-WM 2025 hier im Live-Stream auf Joyn "Es gab viele Momente, in denen ich unsicher war, ob es klappt oder nicht, deshalb war die Verzögerung auch ein bisschen länger", sagte der Stürmer, der sich nach der Rückkehr aus Kanada daheim in Deutschland behandeln ließ, ehe er grünes Licht für seine zweite Weltmeisterschaft bekam. "Wir haben alles abgewogen, wie das Risiko ist, ob es Sinn macht zu spielen, ob ich fit genug bin", berichtete Stützle nach dem ersten Training mit dem deutschen Team in der Halle des lokalen Erstligisten Blue Fox und fügte grinsend hinzu: "Hier bin ich."

WM-Ansage: "Noch sehr viel Luft nach oben" Am Dienstag (ab 15:40 live auf ProSieben, Joyn und ran.de) gegen Norwegen kommt endlich sein viertes WM-Spiel hinzu, nachdem die bisherige Länderspielkarriere des "Weltklassespielers" – so Bundestrainer Harold Kreis – sehr kurz und wenig vergnüglich war. Bei der WM 2022 in Finnland erlitt Stützle bereits in der dritten Partie eine Knieverletzung, sein Klub erlaubte keinen weiteren WM-Einsatz.

"Ich wollte ja nicht abreisen, ich wäre gerne da geblieben", sagte er, "auf jeden Fall werde ich der Mannschaft diesmal länger helfen." Denn – so hat der Ausnahmestürmer nach seiner Anreise als Zuschauer am Sonntag beim 4:1 gegen Kasachstan festgestellt: "Wir haben noch sehr viel Luft nach oben." Dabei kann einer wie Stützle, der sogar schneller als Superstar Leon Draisaitl seine ersten 300 Scorerpunkte in der NHL erreichte und inzwischen bei 331 in 373 Spielen steht, enorm helfen. "Er hat die Schnelligkeit, die Übersicht an der Scheibe, ist ein sehr vielseitiger Spieler, der unglaubliche Qualität auf ganz hohem Niveau hat", schwärmte Kreis, der am Montag noch nicht verraten wollte, in welcher Sturmreihe er Stützle einsetzen will: "Das können die Zuschauer alle morgen sehen."

Eishockey-WM: Seider über nächsten Gegner Norwegen