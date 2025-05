Eishockey-WM: Weltmeister Tschechien übernimmt Tabellenführung

Bei der Eishockey-WM hat Tschechien die Tabellenführung in der deutschen Gruppe B übernommen. Am Montag trifft der Weltmeister auf das DEB-Team (16:20 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App).

Weltmeister Tschechien hat bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark in der deutschen Gruppe B die Tabellenführung übernommen. Das Team um NHL-Star David Pastrnak besiegte in Herning Aufsteiger Ungarn mit 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) und setzte sich mit elf Punkten aus vier Spielen vor die Schweiz (10) und die deutsche Nationalmannschaft (9).

Pastrnak (18./44.), Jakub Flek (20.), Petr Kodytek (30.), Ondrej Beranek (47.) und Lukas Sedlak (48.) erzielten die Tore für die Tschechen, die am kommenden Montag (15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) vorletzter Gegner der DEB-Auswahl in der Vorrundengruppe B sind. Für die Ungarn traf Andras Mihalik (36.).

In der Gruppe A in Stockholm hatte Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby zunächst überraschende Probleme mit Österreich. Beim 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) geriet der Favorit durch Vinzenz Rohrer in Rückstand (12.), ehe Nathan MacKinnon mit einem Doppelpack (22./34.) das Spiel drehte. Travis Konecny (49.), Will Cuylle (52.) und Crosby selbst (59.) sorgten für klare Verhältnisse. Kanada nahm den ebenfalls noch ungeschlagenen Schweden die Tabellenführung ab.

