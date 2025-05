Bei der Eishockey-WM kommt es zu mehreren ungeplanten Unterbrechungen. Grund dafür ist, dass Probleme mit dem Eis auftreten.

Das große Loch im WM-Eis sorgt weiter für Aufregung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft.

"Da muss der Veranstalter und auch der Weltverband was tun", forderte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin, "es geht um die Sicherheit der Spieler. Eisqualität in dem Rahmen ist einer WM nicht würdig."

Auch die Spieler hatten nach dem 5:2 gegen Norwegen scharfe Kritik geübt, nachdem ein großer Block aus der Eisfläche gebrochen war. "Es ist gefährlich für den Spieler, weil es so weich ist. Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch", sagte Torhüter Philipp Grubauer, "du kannst kaum einen Pass spielen. Es ist wie auf einem Weiher, auf dem das Eis schmilzt."

Das Problem sei "schnell identifiziert und erfolgreich vor dem Abendspiel gelöst" worden, teilte der Weltverband IIHF auf SID-Anfrage mit, "wir sind zuversichtlich, dass die umgesetzten Maßnahmen ein erneutes Auftreten des Problems verhindern werden."