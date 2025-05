DEB: "Marcel (Noebels) hat sofort reagiert und sich bereit erklärt"

Nach dem Spiel gegen die USA haben der Coaching Staff um Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Sportdirektor Christian Künast die Entscheidung zur Nachnominierung getroffen. Marcel Noebels wird kurzfristig die Reise nach Dänemark antreten.

"Marcel hat sofort auf unsere Anfrage reagiert und sich bereit erklärt, zur Mannschaft zu stoßen. Angesichts des Spiel-Programms in den kommenden Tagen haben wir so alle Optionen für unsere Offensive und gehen mit voller Kader-Stärke in die kommenden Aufgaben", so DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Am Montagnachmittag steht für die deutsche Mannschaft das nächste WM-Spiel in der Vorrunde auf dem Programm. Um 16:20 Uhr geht es gegen den amtierenden Weltmeister aus Tschechien.