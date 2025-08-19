Eishockey-WM 2026: DEB-Team erwartet knüppelharten Auftakt - drei Kracher zu Beginn des Turniers

Vom 15. Mai bis zum 31. Mai 2026 findet die Eishockey-WM statt. Die IIHF hat nun den genauen Spielplan für das Turnier veröffentlicht.

Bei der Eishockey-WM 2026 trifft Deutschland in der Gruppenphase auf die USA, die Schweiz, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien - das war bereits bekannt.

Nun ist auch klar, wann genau das DEB-Team ran muss. Zum Auftakt (15.05.) wartet mit Finnland gleich ein richtiger Brocken auf die Deutschen. Hinzu kommen Partien gegen Lettland (17.05.), die Schweiz (18.05.) und die USA (19.05.). Deutschland könnte also bereits früh in der Gruppe unter Druck geraten.

Am 22. Mai trifft Deutschland auf Ungarn, es folgen die Spiele gegen Österreich (23.05.) und Großbritannien (25.05.)

Als Ziel gilt der Einzug ins Viertelfinale, zumal ein gutes Abschneiden 2026 vor der Heim-WM 2027 für einen gewissen Hype sorgen könnte.

Die deutschen Spiele werden allesamt von ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn übertragen. Insgesamt werden mindestens 20 Spiele des Turniers gezeigt.