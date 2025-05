Schlechte Erinnerungen an Herning: 2018 Aus in der Vorrunde

Der WM-Spielort Herning weckt schlechte Erinnerungen bei einigen deutschen Nationalspielern. Vor sieben Jahren scheiterte die DEB-Auswahl in Dänemark schon in der Vorrunde und landete am Ende auf Platz elf - drei Monate nach dem sensationellen Finaleinzug bei Olympia 2018. "Vielleicht hatten wir Größeres vor als sonst", sagte Stürmer Dominik Kahun, einer von sieben aktuellen WM-Teilnehmern, die damals schon dabei waren.

"Nach der Silbermedaille dachten wir, vielleicht holen wir die nächste Medaille, statt von Spiel zu Spiel zu gehen", erinnerte sich der 29-Jährige, "die ersten zwei Spiele haben uns das Turnier gekostet." Mit NHL-Star Leon Draisaitl verlor die deutsche Mannschaft in der Jyske Bank Boxen zum Auftakt gegen Gastgeber Dänemark (2:3) und Norwegen (4:5) jeweils nach Penaltyschießen und musste danach sogar Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Auch diesmal beginnt das Turnier gegen die vermeintlich leichteren Gegner: Aufsteiger Ungarn, Kasachstan und Norwegen warten in den ersten Spielen, ehe es gegen Vizeweltmeister Schweiz, die USA und Titelverteidiger Tschechien geht. Letzter Gegner in der Vorrunde ist Dänemark. "Wir haben ungefähr das gleiche Szenario wie damals", meinte Kahun, beteuerte aber: "Wir werden auf keinen Fall jemanden unterschätzen. Es ist unser Ziel, neun Punkte aus den ersten drei Spielen zu holen."

Wichtig sei, nicht die Geduld zu verlieren, betonte der Schweiz-Legionär: "Das ist das Knifflige. Wir dürfen nichts Spezielles probieren, auch wenn es auf dem Papier ein schwächerer Gegner ist. Wenn es nicht von Anfang an klappt, dürfen wir nicht versuchen, irgendwas anders zu machen, wir müssen uns an unser Spielsystem halten." 2018 verpasste die DEB-Auswahl zum letzten Mal das Viertelfinale. Bei der Rückkehr nach Herning will sie zum sechsten Mal in Folge die K.o.-Runde einer WM erreichen.