1. FC Köln: Schock im Aufstiegskampf: Star-Stürmer verprügelt!

FC-Sportdirektor Thomas Kessler bezog Stellung zu dem Skandal: "Wir sind über den Vorfall informiert. Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird."

Stürmer-Star Tim Lemperle wurde am Sonntagabend verprügelt. Nach Informationen der "Bild" hat sich der Offensivakteur dabei die Nase gebrochen. Zudem soll er eine Platzwunde im Gesicht erhalten haben.

Für den 1. FC Köln gibt es einen Schock im Aufstiegsrennen. Vor dem Endspiel am letzten Spieltag der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern droht den Geißböcken ein bitterer Ausfall.

Der 1. FC Köln befindet sich im Aufstiegskampf. Nun gibt es jedoch einen Dämpfer abseits des Platzes: Tim Lemperle soll in einer Schlägerei schwerverletzt worden sein.

Lemperle: Schlägerei auf Partyschiff

Laut dem "Express" soll Lemperle den Sonntag, an dem die Köln-Profis frei hatten, auf dem Rheinschiff Roxy in Rodenkirchen verbracht haben. An diesem Ort fand ein "Daydrinking"-Event im Lokal Aqua statt. Dort soll der Profi stark alkoholisiert teilgenommen haben.

Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung mit einem anderen männlichen Party-Gast. Die beiden liefen sich gegen 21 Uhr ein zweites Mal über den Weg, heißt es weiter. Der Unbekannte, mit mehreren Männern an seiner Seite, habe daraufhin auf Lemperle eingeschlagen.

Lemperle traf in der bisherigen Saison zehnmal. Das letzte Saisonspiel am Sonntag wird nun ein Wettlauf gegen die Zeit für den 23-Jährigen, der im Sommer vor dem Abschied stehen soll.