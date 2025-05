Nun berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" von einem möglichen Kandidaten auf die Funkel-Nachfolge in Köln: Pellegrino Matarazzo. Der US-Amerikaner war bis November 2024 Coach bei 1899 Hoffenheim, trainierte zuvor auch den VfB Stuttgart.

Der 1. FC Köln ist nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga weiterhin ohne Trainer für die Saison 2025/26.

Bei Zweitliga-Meister 1. FC Köln dauert die Suche nach einem neuen Trainer an. Nun gibt es wohl einen weiteren Kandidaten: Pellegrino Matarazzo.

1. FC Köln: Diese Trainer werden noch gehandelt

Zuletzt wurden mit den Kölnern bereits Urs Fischer, Horst Steffen und Lukas Kwasniok in Verbindung gebracht. Der Schweizer soll nach Informationen von "RTL/ntv" sogar schon unterschrieben haben. Allerdings widersprechen andere Medien dieser Darstellung - fix sei noch nichts.

Die Rheinländer hatten sich zwei Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga von Gerhard Struber getrennt und Trainer-Ikone Funkel zurückgeholt.

Dieser führte die "Geißböcke" dann in den verbleibenden beiden Partien nicht nur zum direkten Aufstieg, sondern auch noch zum Meistertitel in der 2. Bundesliga. Für Funkel war es bereits der siebte Aufstieg in Deutschlands Fußball-Oberhaus im Laufe seiner Trainerkarriere.

