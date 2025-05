Tim Lemperle hatte vor dem letzten Saisonspiel des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga mit einem Zwischenfall für Aufsehen gesorgt und Unruhe in das emotionale Kölner Umfeld gebracht.

Tim Lemperle sorgte in der Woche vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg für viel Unruhe beim 1. FC Köln. Jetzt hat er sich selbst zu Wort gemeldet.

Vorwürfe werden in Instagram-Story von Lemperle zurückgewiesen

Im Anschluss meldete sich der Offensivspieler selbst zu Wort und verkündete folgendes Statement in seiner Instagram-Story: "Liebe FC-Fans, nach dieser turbulenten Woche möchte auch ich mich einmal zu meiner Situation äußern. In erster Linie möchte ich mich für mein unprofessionelles Verhalten entschuldigen. Als Profifußballer und gläubiger Mensch habe ich nicht genug auf meine Vorbildfunktion geachtet. Mir war nicht bewusst, welche Unruhe vor einem so wichtigen Spiel wie gegen Lautern entstehen könnte. Das tut mir unendlich leid und ich weiß, dass ich viele von Euch durch mein Verhalten enttäuscht habe."

Und weiter: "Ich möchte aber auch klarstellen, dass ich angegriffen wurde und viele mediale Aussagen der letzten Woche nicht der Wahrheit entsprechen. Ein großes Dankeschön gilt meiner Mannschaft, die mir sehr viel Rückhalt gegeben und eine starke Performance gegen Lautern gezeigt hat. Ich bin dankbar, dass ich Teil dieses Teams sein durfte. Euer Tim."