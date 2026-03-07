2. Bundesliga - Dank Doppelschlag: VfL Bochum verschafft sich Luft

Der VfL Bochum hat sich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler drehte eine packende Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit und gewann mit 3:2 (1:1).

Nach zuvor vier Ligaspielen in Serie ohne Sieg vergrößerten die Bochumer den Abstand auf den Relegationsrang auf sieben Punkte und sprangen auf Tabellenplatz neun.

Callum Marshall (66.) und Mats Pannewig (69.) brachten den VfL innerhalb von drei Minuten auf die Siegerstraße. Zuvor hatten Norman Bassette (30.) und Marlon Ritter (50.) die Bochumer Führung durch Philipp Hofmann (9.) gedreht.

Kaiserslautern muss nach der zweiten Niederlage in Folge wohl endgültig alle Aufstiegshoffnungen begraben - der Rückstand auf Platz drei beträgt elf Zähler.

Im Bochumer Ruhrstadion hatte sich von Beginn an eine offene Partie entwickelt, beide Teams spielten munter nach vorne. Hofmann erzielte per Kopf sein sechstes Saisontor. Die Gäste kamen aber immer besser ins Spiel. Nach einem sehenswerten Treffer von Ritter, der sich mit einer Pirouette von Gegenspieler Francis Onyeka löste und einschob, schnupperten die Lauterer am Auswärtssieg. Dann schlug der VfL zweimal zu.