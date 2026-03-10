- Anzeige -
Fußball

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Heiner Backhaus

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 15:01 Uhr
  • SID

Zweitligist Eintracht Braunschweig wechselt im Abstiegskampf den Trainer. Heiner Backhaus wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Trainerwechsel im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat sich von Coach Heiner Backhaus getrennt. Der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen teilte die Entscheidung am Dienstag mit.

"Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Die Löwen, die am Samstag beim 1:1 in Paderborn erst in letzter Minute den Ausgleich kassierten, müssen als Tabellen-15. um den Klassenerhalt bangen. Die Eintracht blieb zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, die Situation im Rennen um den Ligaverbleib ist enorm eng.

Braunschweig am Samstag gegen Düsseldorf

Am Samstag steht für Braunschweig ein wichtiges Duell mit Fortuna Düsseldorf an. Wer dann auf der Bank sitzen wird, teilte der Klub noch nicht mit. Backhaus war im Sommer 2025 zu dem Traditionsklub gewechselt und ist weiter davon überzeugt, dass die Eintracht ihre Ziele erreicht.

"Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass der Klassenerhalt mit der einmaligen Unterstützung der Fans gelingt – die Jungs haben nicht nur die Qualität, sondern auch das Herz für diese Liga", wurde der 43-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

