Zweitligist Eintracht Braunschweig wechselt im Abstiegskampf den Trainer. Heiner Backhaus wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Trainerwechsel im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat sich von Coach Heiner Backhaus getrennt. Der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen teilte die Entscheidung am Dienstag mit.

"Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Die Löwen, die am Samstag beim 1:1 in Paderborn erst in letzter Minute den Ausgleich kassierten, müssen als Tabellen-15. um den Klassenerhalt bangen. Die Eintracht blieb zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, die Situation im Rennen um den Ligaverbleib ist enorm eng.