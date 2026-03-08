Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Hannover 96 einen empfindlichen Patzer geleistet. Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf spät einen Sieg aus der Hand gegeben, während Fans von Preußen Münster den Einsatz des VAR sabotiert haben. Hannover 96 hat sich einen empfindlichen Patzer im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga geleistet. Das Team von Trainer Christian Titz unterlag vor eigenem Publikum dem bisherigen Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (0:1). Das Kleeblatt rückt damit auf den Relegationsplatz 16 vor und hofft wieder verstärkt auf den Klassenerhalt. Noel Futkeu belohnte die Gäste für eine starke erste Hälfte. Der Angreifer setzte sich im Strafraum durch und verwertete wuchtig aus der Drehung (33.). Nach der Halbzeitpause kam 96 schnell durch den Ausgleich von Maurice Neubauer zurück (50.), ehe Jannik Dehm Fürth erneut in Führung brachte (57.). 96-Kapitän Enzo Leopold vergab dann vom Elfmeterpunkt die Chance auf den erneuten Ausgleich (73.). 2. Bundesliga pur: Alle Zweitliga-Highlights - jetzt kostenlos streamen 96 ging als klarer Favorit in die Partie, war aber angesichts des Aufwärtstrends der Franken gewarnt. Der spielerische Fortschritt des Teams von Coach Heiko Vogel war dann auch bei den Niedersachsen klar ersichtlich. Das Auswärtsteam hielt von Beginn an in den Zweikämpfen dagegen und ließ Hannover nicht in sein Positionsspiel kommen. Im Ballbesitz wurde Fürth immer wieder mit schnörkellosen Angriffen gefährlich und hielt auch im zweiten Durchgang gegen nun stärker drängende 96er dagegen.

- Anzeige -

- Anzeige -

"Wolfsburg brennt": Stimmung beim VfL eskaliert

- Anzeige -

- Anzeige -

Hertha siegt spät in Münster Hertha BSC hat währenddessen seine Minimalchance auf einen unverhofften Aufstieg am Leben gehalten. Bei Abstiegskandidat Preußen Münster siegte das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag durch ein spätes Tor mit 2:1 (1:0). Der Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt neun Spieltage vor Saisonende acht Punkte. Für Aufsehen sorgte eine VAR-Sabotage durch Münsteraner Fans. Marten Winkler erzielte den Siegtreffer für Berlin (90.+3). Zuvor hatte Münsters Jannis Heuer (46.) die Führung durch einen Foulelfmeter von Fabian Reese (45.+4) egalisiert. Nach dem befreienden Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der Vorwoche (2:1) stecken die Preußen mit der Niederlage weiter im Abstiegskampf fest. Im Preußenstadion kam es zu einem Kuriosum: Wie die DFB Schiri GmbH dem SID einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte, habe ein Zuschauer den Stecker am VAR-Monitor gezogen. 2. Bundesliga: VAR-Kuriosum in Münster - Bildschirm bleibt schwarz, Entscheidung fällt in Köln Als Schiedsrichter Felix Bickel an die Seitenlinie gebeten worden war, hatte er auf einen schwarzen Bildschirm geblickt. Anscheinend hatte ein über den Zaun gesprungener vermummter Fan ein Kabel aus dem Gerät gerissen. "Dem VAR den Stecker ziehen", stand parallel auf einem Spruchband an der Preußen-Kurve. Kurz vor der Pause hatte Münsters Niko Koulis den Hertha-Profi Michael Cuisance im Strafraum zu Fall gebracht. Bickel ließ laufen und wurde wenig später von Video-Schiedsrichterin Katrin Rafalski gebeten, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Der Referee stand ratlos vorm Bildschirm und bezog sich kurz darauf in seiner Begründung über das Stadionmikrofon ausdrücklich auf den Kölner Keller: "Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass der 24er von Münster Cuisance klar am Schienbein trifft. Deswegen lautet meine finale Entscheidung: Strafstoß." Reese verwandelte. Der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung in einem derartigen Fall auf Basis der VAR-Informationen. Formal ist das On-Field-Review nicht verpflichtend.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen