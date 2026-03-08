Kuriose Szene im Zweitligaspiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC. Der Bildschirm für die VAR-Überprüfung bleibt dunkel - verantwortlich für den Blackout ist ein Münster-Fan.

Kuriosum in der 2. Bundesliga: Beim Spiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC am Sonntagnachmittag hat eine entscheidende Technik für den Videobeweis gestreikt.

Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen technischen Ausfall, sondern um gezielte Sabotage.

Als Schiedsrichter Felix Bickel an die Seitenlinie gebeten worden war, hatte er auf einen schwarzen Bildschirm geblickt. Anscheinend hatte ein über den Zaun gesprungener vermummter Fan ein Kabel aus dem Gerät gerissen. "Dem VAR den Stecker ziehen", stand parallel auf einem Spruchband an der Preußen-Kurve.

Die DFB Schiri GmbH bestätigte dem "SID" einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Münster erklärte, der Verein bedauere den Vorfalle und werde "alles daran setzen, den oder die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um vergleichbare Vorfälle für die Zukunft auszuschließen."