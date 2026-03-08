Fußball
2. Bundesliga: VAR-Kuriosum in Münster - Fans sabotieren Bildschirm
- Aktualisiert: 08.03.2026
- 16:51 Uhr
- ran.de/SID
Kuriose Szene im Zweitligaspiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC. Der Bildschirm für die VAR-Überprüfung bleibt dunkel - verantwortlich für den Blackout ist ein Münster-Fan.
Kuriosum in der 2. Bundesliga: Beim Spiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC am Sonntagnachmittag hat eine entscheidende Technik für den Videobeweis gestreikt.
Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen technischen Ausfall, sondern um gezielte Sabotage.
Als Schiedsrichter Felix Bickel an die Seitenlinie gebeten worden war, hatte er auf einen schwarzen Bildschirm geblickt. Anscheinend hatte ein über den Zaun gesprungener vermummter Fan ein Kabel aus dem Gerät gerissen. "Dem VAR den Stecker ziehen", stand parallel auf einem Spruchband an der Preußen-Kurve.
Die DFB Schiri GmbH bestätigte dem "SID" einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.
Münster erklärte, der Verein bedauere den Vorfalle und werde "alles daran setzen, den oder die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um vergleichbare Vorfälle für die Zukunft auszuschließen."
VAR: Videoassistentin trifft Entscheidung
Münsters Abwehrspieler Niko Koulis hatte Herthas Michael Cuisance ziemlich genau am Strafraumrand zu Fall gebracht. Im Hintergrund sah sich Videoassistentin Katrin Rafalski in Köln die Situation an und gab Bickel dann den Hinweis, er möge sich selbst noch einmal ein Bild am entsprechenden Monitor machen.
Trotz des Bildschirm-Ausfalls wurde über die betreffende Szene aber dennoch eine Entscheidung getroffen. Wie Bickel dem Stadion mitteilte, bewertete Rafalski die Situation als Foul, weshalb er dieser Empfehlung folgte und einen Elfmeter für Hertha aussprach.
Hertha-Kapitän Fabian Reese verwandelte diesen zur Führung (45.+4). Die Münster-Fans reagierten mit einem gellenden Pfeifkonzert.