Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga: Elversberg stolpert - Paderborn mit historischem Sieg
- Aktualisiert: 25.10.2025
- 14:59 Uhr
- SID
Die Elversberger verlieren in Bielefeld die Tabellenführung. Während Paderborn den historischen sechsten Sieg in Folge feiert, verpasst der VfL Bochum den zweiten Erfolg unter dem neuen Trainer Uwe Rösler.
Die Erfolgsserie der SV Elversberg in der 2. Bundesliga ist gerissen, die Tabellenführung weg.
Nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 19 Punkten unterlagen die Saarländer bei Arminia Bielefeld 0:2 (0:2) und mussten Schalke 04 Rang eins überlassen. Die Königsblauen hatten am Freitag ein 1:0 gegen Darmstadt 98 vorgelegt. Joel Grodowski (17.) und Florian Le Joncour per Eigentor (28.) trafen auf der Alm für die Ostwestfalen, die ihre Negativserie mit vier Pleiten beendeten.
Elversberg begann dominant und bestimmte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Doch Bielefeld setzte den ersten Wirkungstreffer. Nach einer Balleroberung vor dem eigenen Strafraum ging es schnell über Monju Momuluh nach vorne. Dessen Pass verwertete Grodowski zur überraschenden Führung.
- 2. Bundesliga pur: Alle Zweitliga-Highlights - jetzt kostenlos streamen
- 2. Bundesliga: Schalke 04 springt erneut an die Tabellenspitze und bleibt ohne Gegentor gegen Darmstadt
Beim 2:0 half die Gästeabwehr besonders tatkräftig mit: Nach einer Hereingabe von Benjamin Boakye bugsierte Le Joncour den Ball ins eigene Tor. Elversberg hatte zwar weiterhin öfter den Ball, entwickelte aber keine Torgefahr.
SVE-Torjäger Younes Ebnoutalib, bislang neunmal erfolgreich, war lange abgemeldet und verbuchte erst in der 56. Minute seinen ersten Abschluss, traf aber nur das Außennetz. Wenig später setzte der 22-Jährige einen Kopfball an den Außenpfosten (61.).
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Paderborn historisch: Sechster Sieg in Serie
Der SC Paderborn hat seine Siegesserie fortgesetzt und ist nach dem historischen sechsten Dreier in Folge auf den zweiten Platz der 2. Bundesliga geklettert. Die Ostwestfalen gewannen am zehnten Spieltag nach Rückstand 2:1 (1:1) beim Aufsteiger Dynamo Dresden. Sechs Siege in Folge waren dem SCP zuvor noch nie gelungen.
Filip Bilbija per Handelfmeter (45.+2) und Mika Baur (65.) trafen für Paderborn. Christoph Daferner war per Foulelfmeter (26.) für Dresden erfolgreich.
In der ersten Hälfte kam wenig von Paderborn, die starke Defensive der Gastgeber hatte das Geschehen im Griff. Die Führung der Dresdner war nicht unverdient, weil die Sachsen mehr Gefahr als die Gäste ausstrahlten. Der Ausgleich in der Nachspielzeit war schmeichelhaft für den SCP.
Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel. Beide Teams neutralisierten sich, Höhepunkte gab es so gut wie keine. Erst in der 65. Minute sorgte der eingewechselte Paderborner Luis Engelns per Kopfball für Gefahr. Kurz darauf traf Baur, der in der vergangenen Saison an Dynamo ausgeliehen war, aus der Distanz.
Externer Inhalt
Schalke-04-Star vor Barcelona-Wechsel? Fans in Sorge
Bochum: Rösler verpasst zweiten Sieg im zweiten Spiel
Der neue Trainer Uwe Rösler hat mit dem VfL Bochum den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Der Erstliga-Absteiger kam am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) bei Mit-Absteiger Holstein Kiel hinaus.
Francis Onyeka traf in der 54. Minute per Foulelfmeter für den VfL. Louis Köster (86.) rettete das Remis zur Feier des 125. Geburtstags der Kieler.
Bei Regen und Sturm an der Ostsee war Kampf Trumpf in der ersten Halbzeit. Weder die Kieler noch die Bochumer konnten sich dabei ein Übergewicht erarbeiten. Beide Defensivreihen hatten das Geschehen weitgehend im Griff, Chancen waren Mangelware.
Im zweiten Durchgang nutzte Onyeka die erste echte Möglichkeit der Partie vom Punkt zur Bochumer Führung. Im Anschluss drängte Kiel auf den Ausgleich, die Gastgeber vergaben allerdings zahlreiche gute Möglichkeiten. Erst Köster brach den Bann.