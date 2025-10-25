Die Elversberger verlieren in Bielefeld die Tabellenführung. Während Paderborn den historischen sechsten Sieg in Folge feiert, verpasst der VfL Bochum den zweiten Erfolg unter dem neuen Trainer Uwe Rösler.

Die Erfolgsserie der SV Elversberg in der 2. Bundesliga ist gerissen, die Tabellenführung weg.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 19 Punkten unterlagen die Saarländer bei Arminia Bielefeld 0:2 (0:2) und mussten Schalke 04 Rang eins überlassen. Die Königsblauen hatten am Freitag ein 1:0 gegen Darmstadt 98 vorgelegt. Joel Grodowski (17.) und Florian Le Joncour per Eigentor (28.) trafen auf der Alm für die Ostwestfalen, die ihre Negativserie mit vier Pleiten beendeten.

Elversberg begann dominant und bestimmte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Doch Bielefeld setzte den ersten Wirkungstreffer. Nach einer Balleroberung vor dem eigenen Strafraum ging es schnell über Monju Momuluh nach vorne. Dessen Pass verwertete Grodowski zur überraschenden Führung.

Beim 2:0 half die Gästeabwehr besonders tatkräftig mit: Nach einer Hereingabe von Benjamin Boakye bugsierte Le Joncour den Ball ins eigene Tor. Elversberg hatte zwar weiterhin öfter den Ball, entwickelte aber keine Torgefahr.

SVE-Torjäger Younes Ebnoutalib, bislang neunmal erfolgreich, war lange abgemeldet und verbuchte erst in der 56. Minute seinen ersten Abschluss, traf aber nur das Außennetz. Wenig später setzte der 22-Jährige einen Kopfball an den Außenpfosten (61.).