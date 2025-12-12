2. Bundesliga: Hertha verspielt Sieg in Fürth - Braunschweig jubelt bei Dynamo

Hertha BSC hat in der 2. Bundesliga in Fürth einen Sieg aus der Hand gegeben. Für Braunschweig gibt es Big Points beim Duell in Dresden.

Zweitligist Hertha BSC hat bei seiner Aufholjagd im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen weiteren Rückschlag kassiert.

Das Team von Trainer Stefan Leitl verspielte bei der SpVgg Greuther Fürth gleich zwei Führungen und musste sich nach einem wilden Schlagabtausch mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Die Berliner verpassten es, zumindest vorerst mit Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang gleichzuziehen.

Kapitän Fabian Reese (33.) und Luca Schuler (36./62.) erzielten die Treffer für die Alte Dame, die nach einem verpatzten Saisonstart zuletzt nach oben geklettert war.