2. Bundesliga: Fans der SpVgg Greuther Fürth wollen Vereinsnamen ändern

Geht die SpVgg Greuther Fürth ab 2027/28 unter einem anderen Namen an den Start? Der Traum vieler Fans wird immer wahrscheinlicher.

Von Philipp Schmalz

Der Traum vieler Fans der SpVgg Greuther Fürth könnte bald wahr werden, denn schon zur Saison 2027/28 könnte der Zusatz "Greuther" aus dem Vereinsnamen verschwinden.

Die bereits seit sieben Jahren existierende Fan-Initiative "Zurück zur SpVgg Fürth" will dies bei der Mitgliederversammlung im November 2026 erreichen. Das erklärte Mario John, Mitorganisator der Initiative, auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz.

"Wir möchten das Vergangene nicht schlecht reden oder vergessen machen. Wir erkennen durchaus an, was die Verantwortlichen der Spielvereinigung auf den Weg gebracht haben", betont John: "Man sieht immer mehr Kleeblatt-Fans mit Trikots durch die Straßen laufen. An den Häusern hängen wieder viele Fahnen."