"Letztendlich ist es so, dass ich mich erst mal auf den Fußball konzentriere", sagte der Manager von Borussia Mönchengladbach im Interview mit Sky über das Ende Juni viral gegangene "Malle-Video" um Mittelfeldmann Florian Neuhaus. "Für mich ist das nicht relevant. Aber so ist das in der neuen Medienwelt, dass das auch eine Rolle spielt."

Florian Neuhaus: Tadelloses Verhalten in der U23

Dafür sorgt er auch selbst, denn in der U23 verhält er sich seit der Degradierung tadellos, wie Trainer Eugen Polanski bei der "Rheinischen Post" erklärte.

"Flo weiß, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. Wir nehmen ihn so wie jeden anderen Kaderspieler, er fügt sich nahtlos ein. Wir versuchen das Ganze gar nicht so groß zu machen: Ich kann nur sagen, dass Flo sich bei uns vernünftig benimmt, voll mitzieht und auch in der Gruppe gut angekommen ist", sagt Polanski.

Theoretisch könnte Neuhaus am Samstag am ersten Spieltag der Regionalliga West gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf spielen. Das ist jedoch noch offen. "Mal sehen, was bis dahin noch passiert und was der Verein dazu sagt – und dann müssen wir natürlich auch mit Flo sprechen. Plus: Er hatte zwei Wochen weniger Vorbereitungszeit. Auch darauf müssen wir achten", sagte Polanski.