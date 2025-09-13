Hannover 96 hat seine erste Saisonniederlage kassiert und könnte die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verlieren.

Hannover 96 von Trainer Christian Titz unterlag dem bis dato noch sieglosen Rivalen Hertha BSC mit 0:3 (0:0) und ließ im fünften Saisonspiel erstmals Punkte liegen.

Marten Winkler (51.), Dawid Kownacki (68.) und Luca Schuler (90.+2) trafen für die Berliner, die ihre Chancen im zweiten Durchgang eiskalt nutzten. Hannover mühte sich, fand aber keine Lücken in der aufmerksamen Defensive der Gäste.

Nutznießer von Hannovers Niederlage könnte die SV Elversberg sein. Die Saarländer spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden und wären bei einem Sieg mit zwei Treffern Unterschied neuer Tabellenführer.