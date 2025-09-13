Anzeige
2. Bundesliga - Miroslav Klose darf aufatmen: Nürnberg entscheidet sich gegen Entlassung

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 15:39 Uhr
  • SID

Miroslav Klose bleibt trotz der erneuten Pleite seiner Nürnberger weiterhin Cheftrainer. Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist davon überzeugt, dass der Weltmeister aus dem Jahr 2014 mit dem "Club" die Wende schaffen kann.

Fünf Spiele, ein Punkt, letzter Platz: Trainer Miroslav Klose hat trotz des schlechten Saisonstarts des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg eine Jobgarantie erhalten. "Selbstverständlich" gehe man "mit Miroslav Klose" in das nächste Spiel, bestätigte Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach der etwas unglücklichen 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC bei "Sky".

Chatzialexiou ist "davon überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzen wird". Beim KSC war der "Club" über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft, doch am Ende stand der nächste Rückschlag.

Auch in den vergangenen Matches war die spielerische Leistung der Nürnberger besser als das Ergebnis besagte.

Klose sucht nach dem Quäntchen Glück

Klose wird aber wissen, dass ihm langfristig nur Punkte und Ergebnisse den Job retten können. "Es ist ein Ergebnissport. Du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner, das ist uns nicht gelungen", gab er zu bedenken.

Der Weltmeister von 2014 bleibt aber optimistisch. "Uns fehlt das Quäntchen Glück. Wir haben aber eine gewisse Überzeugung, dass wir das zusammen drehen können", sagte Klose.

"Wenn du nach fünf Spieltagen einen Punkt hast und Tabellenletzter bist, brauche ich die Dinge nicht schönreden. Da müssen wir gemeinsam raus", forderte Chatzialexiou.

Die Wende soll schon am Samstag gegen Absteiger VfL Bochum (drei Punkte) her.

