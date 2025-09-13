Miroslav Klose bleibt trotz der erneuten Pleite seiner Nürnberger weiterhin Cheftrainer. Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist davon überzeugt, dass der Weltmeister aus dem Jahr 2014 mit dem "Club" die Wende schaffen kann.

Fünf Spiele, ein Punkt, letzter Platz: Trainer Miroslav Klose hat trotz des schlechten Saisonstarts des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg eine Jobgarantie erhalten. "Selbstverständlich" gehe man "mit Miroslav Klose" in das nächste Spiel, bestätigte Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach der etwas unglücklichen 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC bei "Sky".

Chatzialexiou ist "davon überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzen wird". Beim KSC war der "Club" über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft, doch am Ende stand der nächste Rückschlag.

Auch in den vergangenen Matches war die spielerische Leistung der Nürnberger besser als das Ergebnis besagte.