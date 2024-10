Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig den Anschluss an die Aufstiegsränge wiederhergestellt.

Der Hauptstadtklub setzte sich am Freitag nach langer Überzahl mit 3:1 (0:1) gegen Eintracht Braunschweig durch und feierte damit den ersten Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Spielen in Folge. In der Tabelle stehen die Berliner nun mit 14 Punkten auf dem sechsten Platz.

Stürmer Levente Szabo (38.) brachte die Gäste im Olympiastadion in Führung. Im zweiten Durchgang sah dann Braunschweig-Keeper Lennart Grill nach einer Notbremse die Rote Karte (53.). Michael Cuisance (54.) und Ibrahim Maza (72.) drehten mit jeweils verwandelten Foulelfmetern das Spiel, Florian Niederlechner (83.) sorgte für die Entscheidung.

In Berlin startete das Heimteam besser. Einen ersten Distanzschuss von Kevin Sessa entschärfte aber Grill (11.). Die Eintracht, die vor der Länderspielpause einen Sieg im Niedersachsenderby gegen Hannover 96 gefeiert hatte, zeigte sich über weite Strecken der ersten Halbzeit äußerst harmlos - bis plötzlich Szabo mit seinem dritten Saisontreffer die Führung erzielte.

Durchgang zwei begann dann aber katastrophal für Braunschweig. Nach einem eigenen Fehler konnte Grill Cuisance nur noch mit unfairen Mitteln stoppen, der Franzose traf souverän vom Punkt. Nur 16 Minuten später wurde dann Niederlechner im Strafraum der Eintracht gelegt, nun verwandelte Maza aus elf Metern. In der Schlussphase sorgte Niederlechner noch für das 3:1.