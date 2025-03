Zum Auftakt des 27. Spieltages der 2. Bundesliga musste sich der Hamburger SV gegen Elversberg mit einem Punkt begnügen. Aufsteiger SSV Ulm holte hingegen Big Points im Abstiegskampf.

Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst und muss um die Tabellenführung zittern. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam am Freitagabend gegen die SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus.

In der Tabelle liegt der HSV mit 49 Punkten weiter an der Spitze, der 1. FC Köln kann aber am Samstag (13 Uhr) mit einem Sieg beim SC Paderborn vorbeiziehen.

Unter dem neuen Trainer Robert Lechleiter schöpft der SSV Ulm im Abstiegskampf der 2. Bundesliga neue Hoffnung.

Nach dem 0:0 beim Karlsruher SC beim Debüt des Coaches vor der Länderspielpause beendete der Aufsteiger beim 2:1 (0:0) gegen Darmstadt 98 seine Negativserie.