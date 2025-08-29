Der 1. FC Nürnberg wartet weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Miroslav Klose hatte gegen den SC Paderborn gleich dreimal Glück.

Trainer Miroslav Klose muss mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Mit der Nullnummer gegen den SC Paderborn holte das Team des Weltmeisters von 2014 zwar den ersten Punkt im vierten Spiel, konnte den Negativtrend aber nicht stoppen und bleibt weiter Tabellenletzter.

Der FCN hatte im Max-Morlock-Stadion dabei gleich dreimal Glück, nicht die nächste Niederlage zu kassieren.

Paderborns Raphael Obermair scheiterte an der Latte (35.), der VAR kassierte aufgrund einer Abseitsstellung im Vorfeld einen Strafstoß und eine Rote Karte gegen Nürnbergs Verteidiger Tim Janisch wieder ein (42.) - ebenso wie bei dem vermeintlichen Führungstreffer von SCP-Stürmer Steffen Tigges (52.).