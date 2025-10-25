Im Duell der Enttäuschten besiegen die Berliner Fortuna Düsseldorf durch ein spätes Tor von Maurice Krattenmacher. Die Hertha hinkt ihren Ansprüchen aber weiter hinterher.

Hertha BSC hat das Duell der Enttäuschten gewonnen. Die Berliner besiegten Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und feierten den zweiten Heimsieg in Folge. Der eingewechselte Maurice Krattenmacher traf in der Nachspielzeit (90.+6) sehenswert, die Hertha hinkt ihren Ansprüchen aber weiter hinterher.

Für Düsseldorf war es die dritte Niederlage in Folge und die zweite unter dem neuen Trainer Markus Anfang. Mit zehn Punkten aus zehn Spielen liegt die Fortuna nur auf Platz 13.

Die Gäste erwischten den besseren Start und waren zunächst dominant. Einen Kopfball von Tim Oberdorf parierte Herthas Torhüter Tjark Ernst stark (13.), nach der anschließenden Ecke schoss Jesper Daland völlig freistehend aus kurzer Distanz über das Tor.

Die Berliner leisteten sich viele einfache Ballverluste und bekamen zunächst überhaupt keinen Zugriff. Christian Rasmussen (17.) und Danny Schmidt (19.) ließen weitere Gelegenheiten der Düsseldorfer ungenutzt.