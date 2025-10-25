Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Last-Minute-Treffer erlöst Hertha

Im Duell der Enttäuschten besiegen die Berliner Fortuna Düsseldorf durch ein spätes Tor von Maurice Krattenmacher. Die Hertha hinkt ihren Ansprüchen aber weiter hinterher.

Hertha BSC hat das Duell der Enttäuschten gewonnen. Die Berliner besiegten Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und feierten den zweiten Heimsieg in Folge. Der eingewechselte Maurice Krattenmacher traf in der Nachspielzeit (90.+6) sehenswert, die Hertha hinkt ihren Ansprüchen aber weiter hinterher.

Für Düsseldorf war es die dritte Niederlage in Folge und die zweite unter dem neuen Trainer Markus Anfang. Mit zehn Punkten aus zehn Spielen liegt die Fortuna nur auf Platz 13.

Die Gäste erwischten den besseren Start und waren zunächst dominant. Einen Kopfball von Tim Oberdorf parierte Herthas Torhüter Tjark Ernst stark (13.), nach der anschließenden Ecke schoss Jesper Daland völlig freistehend aus kurzer Distanz über das Tor.

Die Berliner leisteten sich viele einfache Ballverluste und bekamen zunächst überhaupt keinen Zugriff. Christian Rasmussen (17.) und Danny Schmidt (19.) ließen weitere Gelegenheiten der Düsseldorfer ungenutzt.

Anzeige
Anzeige

Iyoha verzieht knapp - Krattenmacher trifft

Die Gastgeber kamen vor 43.841 Zuschauern nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel, gefährlich wurde die Hertha aber erst einmal nicht. Anders die Fortuna: Emmanuel Iyoha vergab aber per Kopf (36.). Zwei Minuten später sendeten auch die Berliner mit einem Schuss des 16-jährigen Kennet Eichhorn ans Außennetz ein erstes offensives Lebenszeichen.

Nach dem Wechsel hatte das Team von Trainer Stefan Leitl zwar mehr Ballbesitz, es mangelte zunächst aber an Tempo und Präzision. Immerhin standen die Gastgeber nun defensiv stabiler. Der eingewechselte Jon Dagur Thorsteinsson hatte dann die große Chance zur Führung der immer stärker werdenden Berliner, der freistehende Isländer traf aus kurzer Distanz den Ball aber nicht richtig (69.).

Hertha-Kapitän Fabian Reese scheiterte zudem an Torhüter Florian Kastenmeier (78.). Auf der anderen Seite verzog Iyoha knapp (86.). Krattenmacher sorgte für die Entscheidung.

Anzeige
Paderborn jubelt in Dresden
News

Paderborn historisch: Sechster Sieg in Serie

  • 25.10.2025
  • 15:00 Uhr
Bielefeld obenauf: Maximilian Großer beim Kopfball
News

2. Bundesliga: Elversberg stolpert - Paderborn historisch

  • 25.10.2025
  • 14:59 Uhr
Im Kieler Regen: Bochums Trainer Uwe Rösler
News

Rösler verpasst zweiten Sieg im zweiten Spiel

  • 25.10.2025
  • 14:54 Uhr
FC Schalke 04 v SV Darmstadt 98 - 2. Bundesliga
News

Schalkes wundersame Auferstehung unter Muslic

  • 25.10.2025
  • 13:42 Uhr
Miron Muslic (li.) vor der Schalker Nordkurve
News

Muslic will Schalke-Mitglied bleiben und Nationaltrainer werden

  • 25.10.2025
  • 11:16 Uhr
Erneut treffsicher: Moussa Sylla
News

Jetzt Tabellenführer: Schalker Siegesserie hält

  • 25.10.2025
  • 09:25 Uhr
imago images 1067053566
News

Geheimrezept SV Elversberg: Von wegen One-Season-Wonder

  • 25.10.2025
  • 08:28 Uhr

Schalke-04-Star vor Barcelona-Wechsel? Fans in Sorge

  • Video
  • 02:06 Min
  • Ab 0
Fabian Schleusener traf am Geburtstag
News

Am Geburtstag: Schleusener führt KSC zum ersten Auswärtssieg

  • 24.10.2025
  • 20:26 Uhr
Vorfälle neben dem Platz überschatten den Saisonstart
News

Rechtsextreme Vorfälle: Braunschweig zieht Konsequenzen

  • 24.10.2025
  • 18:52 Uhr