- Anzeige -
- Anzeige -
La liga

FC Barcelona: Transfer-Fauxpas! Katalanen verkünden Verpflichtung zu voreilig

  • Veröffentlicht: 13.01.2026
  • 22:10 Uhr
  • ran.de

Der FC Barcelona war bei der Bestätigung des Transfers von Joao Cancelo zu voreilig und musste zurückrudern.

Joao Cancelo ist zurück beim FC Barcelona. Die Katalanen leihen den portugiesischen Außenverteidiger von Al-Hilal aus Saudi-Arabien aus.

Rund um die Rückkehr des 31-Jährigen unterlief Barca allerdings ein peinlicher Fauxpas. Der Klub hat den Transfer nämlich offensichtlich zu früh in den sozialen Medien angekündigt.

Wie die Zeitung "AS" berichtet, habe der spanische Meister den Deal verkündet, "ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären."

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -

Nachdem die Vollzugsmeldung kurzzeitig online war, nahm der Klub diese zunächst wieder vom Netz. Wirklich in Gefahr sei der Deal aber nie gewesen, heißt es weiter.

Mittlerweile ist der Deal auch tatsächlich durch und Cancelo offiziell wieder Spieler des FC Barcelona.

- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Schon in der Saison 2023/24 lief Cancelo für die Katalanen auf, damals als Leihspieler von Manchester City. In seiner ersten Barca-Ära kam der einstige Münchner zu 42 Pflichtspiel-Einsätzen, in denen er vier Tore und fünf Vorlagen beisteuerte.

Nun läuft Cancelos Leihvertrag bis zum 30. Juni 2026. Danach hat er noch ein weiteres Jahr einen Kontrakt beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal.

News und Videos zur La Liga
Liverpool v Real Madrid UEFA Champions League 04.11.25 Liverpool v Real Madrid, UEFA Champions League, League Phase. Real Madrid Head Coach Xabi Alonso and Kylian Mbappe of Real Madrid at end of th...
News

Real-Aus: Hatte Alonso die Superstars nicht im Griff?

  • 13.01.2026
  • 15:07 Uhr
imago images 1070549535
News

Presse zum Alonso-Aus: "Erdbeben bei Real Madrid"

  • 13.01.2026
  • 11:38 Uhr
imago images 1071039195
News

Kommentar: Trennung von Alonso absurd und ein fatales Zeichen

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup
News

Real Madrid vor nächstem Mega-Deal?

  • 11.01.2026
  • 20:14 Uhr
Seit 2014 in Barcelona: Marc-André ter Stegen
News

Bericht: Ter Stegen stimmt Transfer zu - für einen WM-Stammplatz?

  • 10.01.2026
  • 12:18 Uhr
Trifft sehenswert und legt auf: Federico Valverde
News

Real fordert Barca im Finale der Supercopa

  • 08.01.2026
  • 22:06 Uhr
ESP: FC Barcelona, Barca - CA Osasuna. La Liga EA Sports. Date 16 Marc-Andre Ter Stegen of FC Barcelona during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and CA Osasuna played at Spotify Camp...
News

Wechsel in Gefahr? Ter Stegen erneut verletzt

  • 07.01.2026
  • 13:28 Uhr
Olmo (r.) brach den Bann gegen Espanyol
News

Barcelona weiter unschlagbar: Flicks Joker drehen Derby-Spektakel

  • 04.01.2026
  • 12:51 Uhr
La Liga EA Regular Season Round 17 Robert Lewandowski of FC Barcelona, Barca seen in action during the La Liga EA Sports match between Villareal CF and FC Barcelona at Ceramica stadium, (Villarreal...
News

Lewandowski-Zukunft: Gibt es eine Überraschung?

  • 31.12.2025
  • 14:54 Uhr
UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona Ronald Araujo of Barcelona during the UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona at Stamford Bridge, London, United Kingdom,...
News

Mentale Probeme: Araujo spricht über Weihnachtszeit

  • 29.12.2025
  • 08:37 Uhr