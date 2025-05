Auch Greuther Fürth greift durch: Die Kleeblätter entlassen Trainer Jan Siewert mit sofortiger Wirkung. Das gab der Verein nun bekannt.

Das Trainer-Chaos in der 2. Bundesliga hält kurz vor dem Saisonende weiter an: Am Montagabend gab die SpVgg Greuther Fürth die Trennung von Coach Jan Siewert bekannt - es ist bereits der sechste Trainerwechsel in Liga zwei binnen zwei Wochen. Wer für Siewert bei den Franken steht, soll laut einer Mitteilung des Vereins zeitnah verkündet werden.

"Wir haben uns zu dieser schweren Entscheidung entschlossen, um der Mannschaft im Endspurt der Saison einen neuen Impuls zu geben", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner: "Jan hat in den letzten Monaten sehr viel Energie bei uns reingesteckt und maßgeblich dabei mitgeholfen, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben. Leider ist es uns aber in den letzten Wochen nicht gelungen, den letzten Schritt zu gehen."

Siewert hatte sein Amt erst im Oktober als Nachfolger des entlassenen Alexander Zorniger angetreten. Nach zuletzt nur einem Punkt aus fünf Spielen liegt Fürth nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz 16.