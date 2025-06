Deutschland schlägt Italien und steht bei der U21-EM in der Slowakei im Halbfinale. ran hat die Noten der Deutschland-Talente in der Einzelkritik. Aus Dunajska Streda berichtet Tobias Hlusiak Die U21-EM (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) in der Slowakei ist in vollem Gange! Im Viertelfinale besiegt die deutsche Auswahl Italien mit 3:2 (2:2/0:0) n.V. und zieht ins Halbfinale ein. Dabei dreht die Mannschaft von Antonio Di Salvo zunächst einen Rückstand und braucht dann doch die Verlängerung, weil man neun Gegnern einen späten Ausgleich erlaubt.

ran zeigt die Noten in der Einzelkritik der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Noah Atubolu Der Freiburger ist sofort gefordert. Einen ersten Flachschuss hält er sicher (6.). Glück für ihn, dass seine verunglückte Abwehraktion (31.) nicht zum 0:1 führt. Atubolu rettet auch allein gegen Gnonto, der aber wohl im Abseits geständen hätte. Eine Minute später gegen Kolioshos Knaller machtlos (59.). Ambrosinos Traum-Freistoß schaut er nur hinterher (90.+5), auch weil seine Mauer fragwürdig steht. ran-Note: 3

Nnamdi Collins Der Frankfurter hat immer wieder Probleme mit dem flinken Koliosho. So auch vor der italienischen Führung, als er überhaupt nicht in den Zweikampf kommt. Offensiv tritt er kaum in Erscheinung. Zu wackelig für eine bessere Bewertung. Nach 100 Minuten hat er entkräftet Feierabend. ran-Note: 4

Max Rosenfelder Der deutsche Abwehrchef putzt zu Beginn immer wieder aus, wenn die Italiener gefährlich zu werden drohen. Das passiert öfter, als ihm lieb sein kann. Setzt sein tolles Turnier fort, erneut sehr aufmerksam und mit gutem Stellungsspiel. Zwei Mal ganz böse gefoult. Der Tritt von Gnonto führt zum Platzverweis für den Italiener. Rosenfelder geht vor der Verlängerung leicht angeschlagen runter. ran-Note: 2

Bright Arrey-Mbi Der 22-Jährige hat zusammen mit Nebenmann Rosenfelder lange alle Hände voll zu tun. Großartig sein Doppel-Block in Minute 35. Macht sein bestes Spiel bei diesem Turnier. Sehr robust in den Zweikämpfen und stark in Laufduellen gegen die italienischen Flitzer. Der Verteidiger wird als "Man of the Match" ausgezeichnet. ran-Note: 2

Nathaniel Brown Der Frankfurter braucht etwas, um ins Spiel zu kommen. Verzieht einen Fernschuss aus durchaus guter Position deutlich (34.). In der Folge deutet er seine Stärken zu häufig nur an. Macht in der langen (doppelten) Überzahl eigentlich zu wenig aus seinen Freiräumen, findet dann aber Röhl, der zum Sieg trifft (117.). ran-Note: 3

Eric Martel Der Kapitän findet lange nicht den Schlüssel zu diesem Viertelfinale. Kann in der ersten Stunde im Verbund mit Reitz die Italiener zu selten bei deren starken Gegenstößen stoppen. Erst als der Ausgleich geschafft ist, wird auch der Kölner sicherer. Allerdings nur bis tief in die Nachspielzeit, als er den Freistoß verursacht, den neun Italiener zum Ausgleich nutzen. Danach schleppt er sich durch die Verlängerung, bis der Trainer ihn sechs Minuten vor Schluss auswechselt. ran-Note: 3

Rocco Reitz Der Gladbacher hat lange mit diesem Spiel zu kämpfen. Hadert, weil er im Aufbau zu selten die gewünschten Anspielstationen findet. Zudem entstehen in seinem Rücken immer wieder Löcher. Dann aber mit dem filigran getretenen Eckball, der zu Woltemades Ausgleich führt. Als Deutschland in Überzahl ist, übernimmt der 23-Jährige das Kommando. Seinen Schlenzer kratzt der italienische Keeper raus (103.) Kurz vor Schluss für Monstersprint zur gegnerischen Eckfahne gefeiert.. ran-Note: 3

Paul Nebel Macht im Viertelfinale sein persönlich schwächstes Spiel des Turniers. Kommt offensiv kaum zur Geltung und bekommt auch in der Rückwärtsbewegung zu wenig Zugriff. Nach gut einer Stunde erlöst ihn Di Salvo und bringt Röhl. ran-Note: 5

Brajan Gruda Der Mann aus der Premier League hat defensiv viel zu tun. Die Abstimmung mit Collins stimmt aber zu selten. Vorne mit Zuckerpass für Nebels Chance (36.). Danach kommt nicht mehr viel. Hinten allerdings mit schwerwiegendem Ballverlust vor der italienischen Führung. Kurz danach ausgewechselt. ran-Note: 5

Nick Woltemade Der 23-Jährige wird erstmals auffällig, als er es mit der gesamten italienischen Abwehrreihe aufnimmt. Sein Abschluss aber verfehlt das Ziel (12.). Aus dem Spiel heraus nicht so oft im Blickpunkt wie schon gesehen. Verzettelt sich in einigen Dribblings. Trifft aber trotzdem - per Kopf nach Ecke (68.) - und legt den Treffer für Weiper auf. Er ist und bleibt ein spezieller Spieler. ran-Note: 2

Nicolo Tresoldi Der Mittelstürmer ist gegen sein Geburtsland hochmotiviert. Erstes gutes Solo nach drei Minuten. Ansonsten bei den zwei körperlich starken italienischen Innenverteidigern gut aufgehoben. Geht nach gut einer Stunde runter - ohne eigene Torchance. ran-Note: 4

Merlin Röhl (ab 62. Minute) Kommt für Paul Nebel in die Partie und besetzt den halblinken Raum. Sofort mittendrin, als er einen Kopfball nach Ecke auf den gegnerischen Kasten feuert. Seine feine Flanke verlängern Woltemade und Weiper ins italienische Tor. In der Verlängerung immer wieder in guten Positionen. Eine davon nutzt er: Sein Flachschuss landet im kurzen Eck - der Sieg! ran-Note: 1

Ansgar Knauff (ab 71. Minute) Ersetzt für die letzte halbe reguläre Stunde den schwachen Gruda. Kann an seine starke Leistung aus dem England-Spiel allerdings nicht anknüpfen. Hat erst so gut wie keine Offensivaktion. In der Verlängerung gegen neun Italiener dann deutlich aktiver und mit einigen klugen Läufen. ran-Note: 3

Nelson Weiper (ab 71. Minute) Nach Tor gegen England ist auch der Mainzer Teil des Dreierwechsels nach der italienischen Führung. Er soll es besser machen als Tresoldi zuvor. Und tut das. Per Traum-Volley ballert er Deutschland zum zwischenzeitlichen 2:1 (87.). In der Extra-Zeit fightet er um sein Leben. ran-Note: 1

Tim Oermann (ab 90. Minute) Kommt zu Beginn der Verlängerung für Rosenfelder und übernimmt den rechten Part Innenverteidigung. Eigentlich nur damit beschäftigt, Bälle von links nach rechts und zurück zu verteilen. ran-Note: 3

Elias Baum (ab 100. Minute) Ersetzt seinen Vereinskollegen Collins und übernimmt die rechte Abwehrseite. Kann den Rhythmus der Mannschaft nicht aufnehmen und hat einige leichte Fehler drin. ran-Note: 5