2. Bundesliga: Dzeko-Doppelpack reicht Schalke nicht - Hertha BSC klopft wieder oben an

Der FC Schalke 04 muss in der 2. Bundesliga trotz eines Doppelpacks von Edin Dzeko einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Paderborn rückt den Knappen auf die Pelle und auch die Hertha klopft langsam an. Am Samstagnachmittag stand in der 2. Bundesliga der Aufstiegskampf im Fokus. Der FC Schalke 04 empfing Dynamo Dresden, während die Hertha in Elversberg gastierte und Nürnberg in Paderborn auflaufen musste. ran liefert einen Überblick zu den Spielen am Samstag.

- Anzeige -

- Anzeige -

Schalke-Schock nach Dzeko-Doppelpack Schalke 04 setzte trotz eines Doppelpacks von Edin Dzeko seine Sieglosserie fort. Das Team von Trainer Miron Muslic kam gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden nach Führung nur zu einem 2:2 (0:0). Die Gäste aus Sachsen holten spät einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Altstar Dzeko (52., 70.) traf gleich doppelt bei seinem ersten Einsatz von Beginn an und hielt zunächst das Gros der rund 62.000 Fans von einem Dreier träumen. Schalkes Hasan Kurucay (78.) brachte kurz vor Schluss mit einem Eigentor die Dresdner nochmal heran, ehe Thomas Keller (87.) ausglich. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Schalke wartet im neuen Kalenderjahr weiter auf den ersten Sieg und muss um die Tabellenführung bangen. Königsblau gewann keiner der letzten fünf Spiele. Die Gäste knüpften dagegen an ihre verbesserte Form im neuen Jahr an, bleibt jedoch vorerst auf Rang 17.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Kompany-Schock durch Reporter - fällt Neuer weiter aus?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schalke belohnt sich in Hälfte zwei - und verspielt die Führung Schalkes prominenter Winterneuzugang aus Bosnien vergab bereits in einem insgesamt ereignisarmen ersten Durchgang die beste Chance. Einen zu kurz geratenen Rückpass erlief Schlitzohr Dzeko, traf aus spitzem Winkel anstatt des verwaisten Tores jedoch nur das Außennetz. Mit Schwung und Außenangreifer Adil Aouchiche kamen die Gastgeber aus der Pause und erlebten die Erlösung. Aouchiche legte von außen auf den Elfmeterpunkt zurück, wo Dzeko den Fuß hinhielt und die Führung besorgte. Ähnlich abgebrüht präsentierte sich der Stürmer rund 20 Minuten später, als er aus dem Stand aus etwa 21 Metern halbhoch ins linke Eck einschweißte. Kurz darauf hatte der Bosnier Feierabend und musste von der Bank verfolgen, wie ein Eigentor von Hasan Kurucay (79.) und ein Treffer von Thomas Keller (86.) die sicher geglaubten drei Punkte entrissen.

Elversberg verpasst Sprung an die Tabellenspitze - Hertha meldet sich zurück Mit einem Sieg gegen die Hertha hätte die SV Elversberg an den Knappen vorbei auf Platz eins in der Tabelle springen können. Es kam jedoch anders. Die Berliner landeten mit dem 3:0-Sieg gegen die Saarländer einen Befreiungsschlag und meldeten sich im Aufstiegsrennen zurück. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beendete ihre Negativserie von sechs Ligaspielen ohne Sieg. Ein Kopfballtor von Pascal Klemens (42.) ebnete den Weg zum ersten Erfolg seit Ende November. Luca Schuler (58.) nach einem Konter und Toni Leistner (79.) entschieden die Partie. Die Hertha rückte durch den Dreier an die SVE heran, mit 34 Punkten liegen die Berliner auf Platz sechs in Schlagdistanz zur Aufstiegszone. Elversberg besitzt als Tabellendritter (38 Punkte) aber noch immer Vorteile.

FC Bayern: Neuer zur WM? Kompany kann ihm nur einen Rat geben

Die Partie auf der "Baustelle" in Elversberg bot zunächst wenig Höhepunkte. Michal Karbownik (5.) verhinderte mit einer Klärungsaktion in höchster Not den frühen Rückstand für Berlin. Kurz vor der Pause sorgte Klemens mit seinem Treffer nach einer Ecke für die etwas schmeichelhafte Führung der Gäste. Kapitän Fabian Reese verpasste kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 (48.), Florian Le Joncour blockte Reeses Schuss auf der Linie. Zehn Minuten später behielt Schuler am Ende eines schnellen Gegenstoßes die Nerven. Die Hertha ist mit 34 Zählern nur noch vier Punkte hinter Elversberg, die den Relegationsplatz einnehmen.

- Anzeige -

- Anzeige -