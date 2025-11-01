Anhänger von Hertha BSC sollen bereits vor dem aufgeladenen Spiel gegen Dynamo Dresden versucht haben, die Gästefans im Stadion anzugreifen.

Das Duell zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden sorgt nicht nur auf dem Spielfeld für Spannung. Schon vor dem Anpfiff wurde das Berliner Olympiastadion laut Informationen der "Bild" zum Schauplatz unschöner Vorfälle.

Mehrere hundert Hertha-Anhänger sollen demnach Absperrungen zwischen den Fanbereichen überwunden und versucht haben, in den Block der Dynamo-Fans zu gelangen.

Ein direkter Zusammenprall konnte von der Polizei verhindert werden. Das Einsatzpersonal ist mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem auch mit Wasserwerfern. Festnahmen wurden bisher nicht gemeldet.

Unterdessen musste die geplante Choreografie der Gäste aus Dresden aus Brandschutzgründen abgesagt werden. Rund 20.000 Regenponchos hätten zum Einsatz kommen sollen, doch die Behörden untersagten die Aktion.