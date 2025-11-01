Der FC Schalke 04 musste am Samstagnachmittag die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge hinnehmen. Nach oben geht es hingegen für Hertha BSC in der 2. Bundesliga.

Nach dem überraschend deutlichen Pokal-Aus unter der Woche hat Spitzenreiter FC Schalke 04 auch in der 2. Bundesliga Federn gelassen.

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag nach zuletzt fünf Ligasiegen in Serie mit 1:2 (0:0) beim Karlsruher SC und könnte die Tabellenführung nach dem elften Spieltag verlieren.

Marcel Beifus (76.) und Fabian Schleusener (90.+3) drehten die Begegnung in der Schlussphase. Schalkes Kapitän Kenan Karaman (66.) hatte die Gäste in einer zähen Partie vor 33.180 Zuschauern per Foulelfmeter zunächst in Führung gebracht.