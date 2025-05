In der 2. Bundesliga stehen noch drei Spieltage aus und noch ist reichlich Spannung im Auf- und Abstiegskampf sowie im Rennen um die Relegationsplätze geboten. Weder die Top-Teams noch die Kellerkinder kennen ihr Schicksal bereits in diesem Moment. Dies könnte jedoch der 32. Spieltag ändern.

Dafür müssten allerdings mehrere Szenarien eintreten. Grundvoraussetzung ist, dass der HSV in Darmstadt und der 1. FC Köln gegen Regensburg ( live im kostenlosen Stream bei Joyn ) gewinnen. In diesem Szenario hätte Köln 57 und der HSV 56 Punkte. Sollte also Magdeburg (aktuell 50 Punkte) verlieren und Elversberg, Paderborn, Düsseldorf und Kaiserslautern (alle 49 Punkte) nicht gewinnen, wäre zumindest Köln durch.

Der 1. FC Köln und der HSV haben die Chance unter anderem am vergangenen Wochenende liegen lassen, vorzeitig für klare Verhältnisse im Aufstiegsrennen zu sorgen. Trotzdem haben beide die Gelegenheit, den Deckel schon am 32. Spieltag (fast) draufzumachen.

Köln ist sicher mindestens Dritter, wenn Elversberg, Paderborn, Düsseldorf und Lautern nicht gewinnen. In diesem Szenario dürfte Magdeburg also sogar Münster besiegen. Sollte Magdeburg jedoch verlieren, wäre Köln auch sicher schon Dritter, wenn eines der Verfolger-Teams siegt.

Während die Top 7 der 2. Bundesliga auch nach dem 32. Spieltag noch vom Oberhaus träumen kann, könnten Außenseiterchancen platzen. Hierzu gehört der KSC, der mit 47 Punkten zumindest noch den Relegationsplatz angreifen könnte. Sollte Karlsruhe aber gegen Lautern verlieren und Magdeburg gegen Münster gewinnen, würde der Rückstand sechs Punkte betragen. In diesem Falle wäre die Messe praktisch gelesen, da Karlsruhe ein um 14 Tore schlechteres Torverhältnis besitzt. Für Hannover 96 (46 Punkte) und Nürnberg (45 Punkte), die noch rechnerische Chancen haben, wäre der Traum in diesem Szenario auch ausgeträumt.

Ulm (29/-6) und Münster (29/-10) haben das um Welten bessere Torverhältnis. Regensburg müsste am Wochenende also mindestens einen Zähler mehr holen als die beiden Konkurrenten, ansonsten ist es vorbei.

Realistisch betrachtet geht es also noch um Fürth und Braunschweig. Fürth kann nicht mehr absteigen, wenn sie in Berlin ein besseres Ergebnis erzielen als Ulm und Münster. Bei einem gleichen Ergebnis würde das Torverhältnis gegen die Franken sprechen.

Relegation: Zweitliga-Absteiger wohl gegen Cottbus oder Saarbrücken

Der 16. aus der 2. Bundesliga wird im Rahmen der Relegation auf den Dritten aus der 3. Liga treffen. Hier haben Dresden (66 Punkte) und Bielefeld (65) den Aufstieg vor Augen. Im direkten Duell wird eines der beiden Teams diesen auch fix machen. Derweil kämpfen Cottbus, Saarbrücken (je 59) und Rostock (54) um die Relegation. Rostock könnte jedoch am 36. Spieltag schon wegfallen, sollte man in Sandhausen nicht gewinnen und Cottbus oder Saarbrücken einen Sieg einfahren. Mit großer Wahrscheinlichkeit sehen wir also entweder Cottbus oder Saarbrücken in der Relegation.

