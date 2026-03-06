Borussia Dortmund vor kniffliger Phase: Warum die kommenden Wochen richtungsweisend sind

Der BVB steht nun vor zwei sehr gefährlichen Phasen. Die jüngst noch gelobte Saison unter Niko Kovac könnte im März oder April komplett kippen. Von Justin Kraft Niko Kovac bemühte sich am Freitag darum, das Saisonfinale verbal einzuleiten. Der erfahrene Coach weiß, dass es nicht nur darum geht, den BVB rechtzeitig wieder auf Kurs zu bringen. Auch für ihn selbst geht es um einiges. Bei vielen Stationen folgte in seiner Trainerlaufbahn auf eine starke Anfangsphase relativ bald ein klarer Leistungsverlust. Für Borussia Dortmund ist die nun anstehende finale Saisonphase gefährlich. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Titel, so realistisch muss man das nach der Niederlage im direkten Duell mit dem FC Bayern München einsortieren, wird es in dieser Spielzeit nicht geben. In der Champions League verspielten die Schwarzgelben eine 2:0-Führung gegen Atalanta im Rückspiel. Im Pokal war früh gegen Bayer Leverkusen Schluss. Und in der Bundesliga bräuchte es ein großes Wunder. Einhergehen könnte all das mit einem Spannungsabfall. Doch auch mit Blick auf die kommende Saison wird es wichtig sein, dass man genau das verhindern kann.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB: Es warten heiße Wochen "Es gibt immer wieder verrückte Ergebnisse, wenn es ins Foto-Finish geht", versuchte sich Kovac in der Rolle des Mahners: "Egal in welche Richtung passiert teilweise Wildes. Deswegen sind wir gewarnt." Er und sein Trainerteam wollen nicht zulassen, "dass wir denken, mit 99 Prozent kommen wir weiter". Im Gegenteil: "Die Spannung darf nicht entweichen, aber dafür sorgen wir schon. Das wissen die Jungs auch und dementsprechend trainieren wir auch so." Das Ziel sei es, alle restlichen Spiele zu gewinnen. Exakt die Ambition, die es in Dortmund braucht. Gerade im März und April stehen jedoch zwei Phasen an, die jeweils ihre ganz eigenen Herausforderungen mitbringen. Die erste beginnt mit dem Auswärtsspiel in Köln. Anschließend stehen zwei Heimspiele gegen den FC Augsburg und den HSV an. Eigentlich drei Spiele, in denen alles andere als neun Punkte enttäuschend wären. Aber eben auch Spiele, in denen der BVB in der Vergangenheit Punkte ließ, wenn es scheinbar nur noch um wenig ging. Drei Spiele, die zeigen werden, wie viel Charakter wirklich in der Mannschaft steckt. Als es lief, wurde nahezu Woche für Woche über die herausragende Mentalität des Teams gesprochen. Diese gilt es jetzt zu zeigen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Für den BVB geht es um mehr als reine Ergebnisse Denn im April kommt es knüppeldick für den BVB: Auswärts in Stuttgart und Hoffenheim, dazu Heimspiele gegen Leverkusen und Freiburg. Dass Borussia Dortmund mit den stärkeren Gegnern in dieser Saison Probleme hat, ist offensichtlich. Gegen Gegner von internationalem Format oder mit diesem Anspruch gab es häufig Unentschieden oder gar Niederlagen. Stolpert der BVB nun mit weniger als neun Punkten aus den nächsten drei Spielen in diese Phase, könnte der Kampf um den zweiten Platz in der Bundesliga neu eröffnet werden. Die TSG Hoffenheim wirkt leistungsstabil und auch Stuttgart, Leipzig und Leverkusen haben noch Kontakt zum BVB. Und für Dortmund geht es um mehr als "nur" die Vizemeisterschaft. Es geht darum, eine bisher ordentliche Saison mit einem guten Gefühl zu beenden, das darauf hoffen lässt, dass es in der kommenden Saison weiter bergauf geht. Es geht auch darum, sich den zuletzt verlorenen zweiten Platz in Deutschland zurückzuerobern und damit den eigenen Status zu kräftigen. Vor allem aber geht es darum, attraktiv für Spieler zu bleiben. Mit dem klaren Signal, dass sportlich beim BVB etwas entsteht. Das gilt sowohl für potenzielle Neuzugänge als auch für bereits vorhandene Leistungsträger.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen