Borussia Dortmund vor kniffliger Phase: Warum die kommenden Wochen richtungsweisend sind

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 23:03 Uhr
  • Justin Kraft

Der BVB steht nun vor zwei sehr gefährlichen Phasen. Die jüngst noch gelobte Saison unter Niko Kovac könnte im März oder April komplett kippen.

Von Justin Kraft

Niko Kovac bemühte sich am Freitag darum, das Saisonfinale verbal einzuleiten. Der erfahrene Coach weiß, dass es nicht nur darum geht, den BVB rechtzeitig wieder auf Kurs zu bringen.

Auch für ihn selbst geht es um einiges. Bei vielen Stationen folgte in seiner Trainerlaufbahn auf eine starke Anfangsphase relativ bald ein klarer Leistungsverlust. Für Borussia Dortmund ist die nun anstehende finale Saisonphase gefährlich.

Titel, so realistisch muss man das nach der Niederlage im direkten Duell mit dem FC Bayern München einsortieren, wird es in dieser Spielzeit nicht geben. In der Champions League verspielten die Schwarzgelben eine 2:0-Führung gegen Atalanta im Rückspiel. Im Pokal war früh gegen Bayer Leverkusen Schluss.

Und in der Bundesliga bräuchte es ein großes Wunder. Einhergehen könnte all das mit einem Spannungsabfall. Doch auch mit Blick auf die kommende Saison wird es wichtig sein, dass man genau das verhindern kann.

BVB: Es warten heiße Wochen

"Es gibt immer wieder verrückte Ergebnisse, wenn es ins Foto-Finish geht", versuchte sich Kovac in der Rolle des Mahners: "Egal in welche Richtung passiert teilweise Wildes. Deswegen sind wir gewarnt." Er und sein Trainerteam wollen nicht zulassen, "dass wir denken, mit 99 Prozent kommen wir weiter".

Im Gegenteil: "Die Spannung darf nicht entweichen, aber dafür sorgen wir schon. Das wissen die Jungs auch und dementsprechend trainieren wir auch so." Das Ziel sei es, alle restlichen Spiele zu gewinnen.

Exakt die Ambition, die es in Dortmund braucht. Gerade im März und April stehen jedoch zwei Phasen an, die jeweils ihre ganz eigenen Herausforderungen mitbringen. Die erste beginnt mit dem Auswärtsspiel in Köln. Anschließend stehen zwei Heimspiele gegen den FC Augsburg und den HSV an.

Eigentlich drei Spiele, in denen alles andere als neun Punkte enttäuschend wären. Aber eben auch Spiele, in denen der BVB in der Vergangenheit Punkte ließ, wenn es scheinbar nur noch um wenig ging. Drei Spiele, die zeigen werden, wie viel Charakter wirklich in der Mannschaft steckt. Als es lief, wurde nahezu Woche für Woche über die herausragende Mentalität des Teams gesprochen. Diese gilt es jetzt zu zeigen.

Für den BVB geht es um mehr als reine Ergebnisse

Denn im April kommt es knüppeldick für den BVB: Auswärts in Stuttgart und Hoffenheim, dazu Heimspiele gegen Leverkusen und Freiburg. Dass Borussia Dortmund mit den stärkeren Gegnern in dieser Saison Probleme hat, ist offensichtlich. Gegen Gegner von internationalem Format oder mit diesem Anspruch gab es häufig Unentschieden oder gar Niederlagen.

Stolpert der BVB nun mit weniger als neun Punkten aus den nächsten drei Spielen in diese Phase, könnte der Kampf um den zweiten Platz in der Bundesliga neu eröffnet werden. Die TSG Hoffenheim wirkt leistungsstabil und auch Stuttgart, Leipzig und Leverkusen haben noch Kontakt zum BVB.

Und für Dortmund geht es um mehr als "nur" die Vizemeisterschaft. Es geht darum, eine bisher ordentliche Saison mit einem guten Gefühl zu beenden, das darauf hoffen lässt, dass es in der kommenden Saison weiter bergauf geht. Es geht auch darum, sich den zuletzt verlorenen zweiten Platz in Deutschland zurückzuerobern und damit den eigenen Status zu kräftigen.

Vor allem aber geht es darum, attraktiv für Spieler zu bleiben. Mit dem klaren Signal, dass sportlich beim BVB etwas entsteht. Das gilt sowohl für potenzielle Neuzugänge als auch für bereits vorhandene Leistungsträger.

Borussia Dortmund kann jetzt Charakterstärke beweisen

Nico Schlotterbeck hat zumindest noch keine öffentliche Aussage zu seiner Zukunft getätigt. Mit einem weiteren Jahr, in dem der BVB weit weg von jeglichen Titeln ist, dürfte es für ihn verlockend sein, Dortmund zu verlassen.

Wenn es aber noch irgendeine Chance gibt, ihn doch zu halten, dann mit einer überzeugenden Saisonschlussphase und der Perspektive, den Kader auf möglichst vielen Positionen nochmal zu verstärken.

Für Borussia Dortmund geht es in der Schlussphase dieser Saison also weniger darum, ob sie am Ende in die Champions League kommen. Viel mehr ist relevant, mit welchem Gefühl sie diese Saison beenden werden. Eine durchwachsene Schlussphase mit einem zähen Kampf um den zweiten Platz würde all das Lob, das die Mannschaft vor einigen Wochen noch bekam, zunichte machen.

Man kann aber auch die Chance darin sehen, jetzt nochmal Woche für Woche Erfolge zu feiern und mit positiven Vibes in den Sommer zu gehen. In der vergangenen Saison startete man unter Kovac eine herausragende Aufholjagd, die bis in die neue Spielzeit wirkte. Daran erinnerte der Trainer auch auf der PK nochmal.

Zunächst mal ist es nur sein kommunikativer Versuch, die Bedeutung der restlichen Spiele zu betonen. Es liegt nun vor allem an der Mannschaft, diese Worte mit Leben zu füllen und zu zeigen, dass sie wirklich so charakterstark ist, wie sie zuletzt beschrieben wurde.

