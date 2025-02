Der 1. FC Kaiserslautern verpasst den Heimsieg gegen Hannover 96 und damit den Sprung an die Tabellenspitze. Eintracht Braunschweig feiert unterdessen einen wichtigen Sieg.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verspielt. Der FCK biss sich beim 0:0 gegen Hannover 96 am Samstag die Zähne an der Gäste-Abwehr aus - ein Sieg hätte zumindest für eine Nacht den ersten Platz bedeutet.

Für Hannover schwindet hingegen die ohnehin geringe Aufstiegshoffnung. 96 war zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) die deutlich bessere Mannschaft und hätte auch beim Hamburger SV (2:2) gewinnen können: Nach drei Unentschieden in Serie sollte unbedingt ein Sieg her.

Doch auch diesmal war 96 nach einer starken FCK-Anfangsphase in der ersten Hälfte überlegen, ohne sich zu belohnen. Beste Chance war ein fulminanter Lattentreffer von Lars Gindorf (33.).

Kaiserslautern hielt mit dem Selbstvertrauen seiner Vier-Spiele-Siegesserie dagegen. Dennoch war es erneut Gindorf, der die zweite Hälfte mit einer Großchance für Hannover eröffnete (49.). Rabbi Matondo schaffte es nicht, den Ball ins Tor zu drücken (60.).

Hannover blieb aktiver, zielstrebiger, besser. Lautern mühte sich zwar, erzeugte aber viel zu wenig Gefahr. Ragnar Ache (69.) scheiterte im Rutschen nach einer Flanke denkbar knapp, erst in der Nachspielzeit hatte Joker Daniel Hanslik das Siegtor auf dem Fuß. Phil Neumann rettete auf der Linie (90.+1).