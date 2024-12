2. Liga: Kaiserslautern feiert Derbysieg gegen Karlsruhe - Hannover dreht 0:2 gegen Ulm

Karlsruhe bemühte sich nach dem Seitenwechsel um den Ausgleich, die Tore schossen aber die Gastgeber. Redondo und Heuer, die in der 70. Spielminute gemeinsam eingewechselt worden waren, sorgten für die Entscheidung.

Auch ohne Top-Torjäger Ragnar Ache (Wadenverletzung), der neun Mal in 13 Partien traf, geht der Lauterer Lauf weiter. Seit sieben Spielen ist die Mannschaft von Markus Anfang ungeschlagen, bei fünf Siegen und zwei Remis. Karlsruhe, für das Kapitän Marvin Wanitzek (88.) traf, befindet sich nach dem starken Saisonstart auf Formsuche. In den letzten sechs Ligaspielen gelang nur ein Sieg, unter der Woche schied der KSC zudem unglücklich im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Augsburg (4:5 i.E.) aus .

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der engen 2. Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Der DFB-Pokalfinalist der Vorsaison setzte sich am Samstag im umkämpften Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC mit 3:1 (1:0) durch und rückte vorübergehend auf Platz zwei vor. Boris Tomiak (13., Foulelfmeter) und ein Doppelschlag durch die Joker Kenny Redondo (73.) und Jannis Heuer (75.) entschieden die Partie.

Am 15. Spieltag der 2. Liga schlägt der 1. FC Kaiserslautern im Derby den Karlsruher SC. Hannover 96 dreht die Partie gegen Ulm und Hertha BSC unterliegt trotz Führung in Fürth.

Das Wichtigste in Kürze

Joker Nicolo Tresoldi (71./81.) per Doppelpack und Hyunju Lee (60.) erzielten die Tore für 96. Semir Telalovic (23./55.) hatte jeweils nach schnellem Umschalten für die Ulmer (12) getroffen, die nach zuvor fünf Remis in Folge im Tabellenkeller festhängen.

Dank einer erfolgreichen Aufholjagd mischt Hannover 96 im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter mit. Die heimstarken Niedersachsen bezwangen den Aufsteiger SSV Ulm nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1) und schoben sich mit 26 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SC Paderborn heran.

Die Niedersachsen starteten zwar druckvoll, es mangelte den Gastgebern aber lange an Durchschlagskraft. Ein schlecht verteidigter Konter brachte so auf der Gegenseite Ulm die Führung ein.

Nach bitterem Pokalaus: Hertha verliert auch in Fürth

Hertha BSC hat nach dem Pokalaus in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste bittere Pleite hinnehmen müssen. Die Berliner verloren nach dem Last-Minute-K.o. in Köln (1:2 n.V.) am Samstag bei der kriselnden SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (1:1). Fürths Noel Futkeu (38./55.) bog die frühe Führung durch Offensivjuwel Ibrahim Maza (5.) noch um.

Auch in Überzahl fanden die Herthaner in der Schlussphase kaum Mittel für den Ausgleich. Maximilian Dietz sah auf Fürther Seite Gelb-Rot (77.).