Schalke 04 feiert nach einem Sieg gegen die befreundeten Nürnberger die Herbstmeisterschaft in der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf befindet sich derweil im freien Fall. Schalke 04 ist Herbstmeister der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) und überwintert als Aufstiegsfavorit und Tabellenführer im Unterhaus. Vitalie Becker (52.) sorgte für das Tor des Tages. Die von Rio-Weltmeister Miroslav Klose trainierten Franken sind seit drei Spielen sieglos und liegen im Tabellenmittelfeld. Die enge Fanfreundschaft beider Klubs, die vorab mit einer sehenswerten Choreografie gefeiert wurde, ruhte nach dem Anpfiff. In einer temporeichen Anfangsphase begann Schalke offensiv ausgerichtet, ohne dabei aber für große Gefahr zu sorgen. Der Club agierte im Ballbesitz sehr geduldig. Ins letzte Drittel stießen die Franken selbst aber kaum vor. Vor dem Tor waren beide Mannschaften harmlos, große Chancen fehlten.

Nach der Pause schlug Schalke im Stile einer Spitzenmannschaft zu. Nach einem Konter nutzte Becker die erste große Möglichkeit des Spiels, sein wuchtiger Schuss von der Strafraumkante war für FCN-Torhüter Jan Reichert nicht zu halten. In der Folge wurde auch Nürnberg gefährlich. Loris Karius parierte gegen Luka Lotschoschwili (66.) stark.

Düsseldorf schlägt sich selbst Fortuna Düsseldorf befindet sich derweil weiter im freien Fall - und ist nach der Niederlage beim Topteam SV Elversberg auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Bei der SVE unterlag die Fortuna am Sonntagnachmittag trotz bester Torchancen mit 0:1 (0:0). Der Druck auf Trainer Markus Anfang nimmt damit weiter zu. Otto Stange (79.) sorgte in der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer für den zehnten Saisonerfolg der Saarländer. In der Tabelle bleibt der Vorjahresdritte somit auf Aufstiegsrang zwei, zudem hat das Team von Trainer Vincent Wagner seit nunmehr vier Ligaspielen nicht mehr verloren. Bei starkem Nebel an der Kaiserlinde kombinierte sich Elversberg in der Anfangsphase gefällig durchs Mittelfeld, Younes Ebnoutalib (8.) und Bambasé Conté (21.) vergaben die besten Gelegenheiten. Düsseldorf erarbeitete sich mit zunehmender Spieldauer ein Chancenplus: Nach 35 Minuten parierte Nicolas Kristof spektakulär einen Kopfball von Jesper Daland, kurz vor der Pause traf der Norweger die Latte (45.+1). Rösler zu Pyroeinsatz: "Weiß nicht, was die Leute sich denken"

Später FCM-Schock gegen Kiel - Paderborn furios beim KSC Nach Wiederanpfiff arbeitete die Fortuna weiter am ersten Tor, doch sowohl Christian Rasmussen (53., 62.) als auch Florent Muslija (61.) brachten den Ball aus besten Positionen nicht im Tor unter. In der Folge gingen beide Teams nur noch selten ins Risiko - dann schlug Stange zu.

