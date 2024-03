2. Liga: Sieg gegen Hansa Rostock - Holstein Kiel bleibt auf Aufstiegskurs

Steven Skrzybski (3.) und Lewis Holtby (57.) erzielten die Treffer beim dritten Kieler Erfolg in Serie. Rostock fiel durch die Niederlage wieder auf einen Abstiegsplatz zurück.

Holstein Kiel liegt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp besiegte Hansa Rostock im Nordduell 2:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz zumindest bis zum Ostersonntag auf sechs Punkte.

Holstein Kiel feiert in der 2. Liga einen Sieg gegen Hansa Rostock und bleibt damit weiter auf Aufstiegskurs.

Rostock verpasst Ausgleich

Kevin Schumacher bot sich die große Chance zum Ausgleich, er knallte einen indirekten Freistoß aus wenigen Metern aber in die Mauer (12.). In einer ausgeglichenen Begegnung hatte Kiel bis zur Pause die besseren Möglichkeiten. Tom Rothe vergab aber zweimal in aussichtsreicher Position (16./28.).

Auch nach dem Wechsel war der Favorit aktiver und belohnte sich. Holtby erhöhte, zuvor hatte Torhüter Markus Kolke einen Schuss von Philipp Sander abprallen lassen.