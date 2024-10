2. Liga - 1. FC Nürnberg: Miroslav Klose vor Endspiel gegen Preußen Münster?

Sportvorstand Joti Chatzialexiou will davon nichts wissen. "An einer Trainerdiskussion beteilige ich mich nicht. Von einem bevorstehenden Endspiel für Miroslav Klose kann keine Rede sein. Auch wenn wir gegen Preußen Münster verlieren sollten, wird Miro unser Cheftrainer bleiben", wird der 48-Jährige von der "Bild" zitiert.

Am Wochenende setzte es eine 0:2-Pleite gegen Hannover , allgemein gab es aus den vergangenen vier Partien nur drei Punkte (2:1 gegen den SSV Ulm). Wird das Duell mit Preußen Münster am Samstag (ab 13:00 Uhr im Liveticker ) nun zum Endspiel für Klose?

In der Tabelle der 2. Bundesliga steht der Traditionsverein mit nur zwei Siegen auf dem 14. Rang, zwei Punkte trennen den Weltmeister von 2014 und sein Team vom Relegationsrang 16.

Seit Miroslav Klose das Zepter beim Zweitligisten aus Nürnberg übernommen hat, gab es nur wenige positive Veränderungen. Wird das Duell mit Preußen Münster am Samstag zum Endspiel für den Trainer?

Das Wichtigste in Kürze

1. FC Nürnberg: Wohl nicht alle Verantwortlichen von Kloses Arbeit überzeugt

Wie er weiterhin betonte, wolle er die Situation nicht nach einem siebten Spieltag beurteilen: "Da nehme ich mir lieber andere Vorbilder in anderen Vereinen, die auch Ruhe bewahrt und am Ende so aufgezeigt haben, dass es mit dem bestehenden Trainerteam funktionieren kann. Diese Hoffnung habe ich auch. Einen Trainer jetzt von Spieltag zu Spieltag zu hinterfragen, das ist nicht gesund und das mache ich auch nicht."

Wie das Medium allerdings vermeldet, sollen nicht alle Verantwortlichen beim "Club" von Kloses Arbeit überzeugt sein. Wie sicher sein Arbeitsplatz ist, soll auch vom spielerischen und kämpferischen Auftritt gegen Münster abhängen.