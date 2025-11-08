Auf dem Betzenberg: Hertha BSC setzt Aufholjagd fort

Hertha BSC hat die Aufholjagd in der 2. Bundesliga durch einen Auswärtssieg in Kaiserslautern fortgesetzt.

Beim 1. FC Kaiserslautern setzte sich Hertha BSC am Samstagabend mit 1:0 (1:0) durch und feierten den vierten Pflichtspielsieg in Folge ohne Gegentor.

Das Team von Trainer Stefan Leitl verbesserte sich auf den achten Tabellenplatz - punktgleich mit Kaiserslautern auf Rang sieben.

Die Roten Teufel kassierten erst ihre zweite Niederlage in den letzten zehn Pflichtspielen und die erste Heimpleite der Saison. Das entscheidende Tor vor 48.855 Zuschauern auf dem Betzenberg erzielte Luca Schuler (20.).