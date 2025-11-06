2. Bundesliga
FC Schalke 04: Mertcan Ayhan mit ungewöhnlicher Vertragsklausel
- Veröffentlicht: 06.11.2025
- 12:21 Uhr
- ran.de
Schalke 04 stattete Mertcan Ayhan im Sommer mit einem neuen Vertrag aus. Nun wurde eine einzigartige Verlängerungsklausel geleakt.
Mertcan Ayhan, 19 Jahre jung und seit 2014 beim FC Schalke 04, hat sich in dieser Saison fest im Profikader etabliert. Doch nicht nur sportlich sorgt der Innenverteidiger für Schlagzeilen.
Sein Vertrag enthält wohl eine außergewöhnliche Klausel, die den Königsblauen volle Flexibilität verschafft.
- Leroy Sane liebäugelt mit Rückkehr zu Schalke 04: "Wäre spannend"
- Warum der BVB von Niko Kovac so erfolgreich ist - und vielleicht bald nicht mehr
Erst im Juli dieses Jahres unterschrieb Ayhan sein aktuelles Arbeitspapier, das eigentlich bis 2028 läuft. Laut "Sport Bild" erlaubt offenbar eine Sonderregelung dem Verein jedoch, den Kontrakt "eigenständig, jederzeit und ohne Bedingungen" bis 2029 zu verlängern.
Ayhan hat in dieser Saison bereits viele überzeugende Auftritte hingelegt, vor allem nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Timo Becker. In den letzten Partien lief es jedoch nicht mehr ganz so rund.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Schalkes Trainer Miron Muslic begeistert von Mertcan Ayhan
Kapitän Kenan Karaman nimmt das gelassen: "Er ist 19 Jahre jung, hat super Spiele gemacht. Da werden auch mal ein paar Partien kommen, in denen er nicht gut performt. Das ist ganz normal, das gehört zu der Entwicklung dazu."
Trainer Miron Muslic lobte den Youngster weiterhin für seine Reife und Stabilität: "Es gibt einfachere Debüts von Anfang an als gegen die Arminia auf der Alm. Wir spielen so, wie wir spielen. Das heißt: Wir haben mit die stabilste Defensive in unserer Liga, aber bei weitem diejenige, die am höchsten steht. Das ist viel Arbeit für die Innenverteidiger. Mertcan hat das trotz der Atmosphäre und trotz der Intensität von Bielefeld gut gemacht. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin sehr zufrieden."