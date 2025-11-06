FC Schalke 04: Mertcan Ayhan mit ungewöhnlicher Vertragsklausel

Schalke 04 stattete Mertcan Ayhan im Sommer mit einem neuen Vertrag aus. Nun wurde eine einzigartige Verlängerungsklausel geleakt.

Mertcan Ayhan, 19 Jahre jung und seit 2014 beim FC Schalke 04, hat sich in dieser Saison fest im Profikader etabliert. Doch nicht nur sportlich sorgt der Innenverteidiger für Schlagzeilen.

Sein Vertrag enthält wohl eine außergewöhnliche Klausel, die den Königsblauen volle Flexibilität verschafft.

Erst im Juli dieses Jahres unterschrieb Ayhan sein aktuelles Arbeitspapier, das eigentlich bis 2028 läuft. Laut "Sport Bild" erlaubt offenbar eine Sonderregelung dem Verein jedoch, den Kontrakt "eigenständig, jederzeit und ohne Bedingungen" bis 2029 zu verlängern.

Ayhan hat in dieser Saison bereits viele überzeugende Auftritte hingelegt, vor allem nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Timo Becker. In den letzten Partien lief es jedoch nicht mehr ganz so rund.