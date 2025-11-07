Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Befreiungsschlag für Fürth - 1. FC Nürnberg weiter auf dem Vormarsch

  • Veröffentlicht: 07.11.2025
  • 23:23 Uhr
  • SID

Die fränkischen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg haben zum Auftakt des zwölften Spieltages Erfolgserlebnisse gefeiert.

Die SpVgg Greuther Fürth hat seinen Negativlauf zum Auftakt des zwölften Spieltages in der 2. Bundesliga beendet und so Druck von den Schultern von Trainer Thomas Kleine genommen.

Die Franken setzten sich am Freitagabend dank eines Traumtores von Jannik Dehm tief in der Nachspielzeit (90.+5) mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch, es war der erste Erfolg nach zuvor fünf sieglosen Ligaspielen in Serie. In der Tabelle kletterten die Fürther damit vom Relegationsrang 16 ins Mittelfeld.

"Wir haben uns das verdient. Natürlich fällt der Stress ein bisschen ab", sagte Kleine bei "Sky": "Es war ein großer Schritt." Für den Trainer sei "das Schönste, dass sich die Mannschaft belohnt" habe.

Anzeige
Anzeige

Nach Blitztor: Klose siegt mit Nürnberg in Dresden

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben auch dank eines Blitztores ihre Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Der Club gewann bei Dynamo Dresden mit 2:1 (1:1) und ist nach schwachem Saisonstart nun schon seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Aufsteiger Dresden wartet dagegen weiter auf den ersten Heimsieg.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Rafael Lubach (1.) erzielte bereits nach 14 Sekunden die FCN-Führung, es war das schnellste Tor der bisherigen Zweitliga-Saison. Nach dem Ausgleich durch Dominik Kother (45.+1) traf Tim Janisch (51.) zum Sieg.

Dynamo ist damit schon seit neun Begegnungen sieglos, die Mannschaft von Coach Thomas Stamm bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz.

News und Videos zur 2. Bundesliga
Wichtiger Sieg für Kleine
News

Dank Dehm: Fürth und Kleine feiern Befreiungsschlag

  • 07.11.2025
  • 21:15 Uhr
Enges Duell in Dresden
News

Nach Blitztor: Klose mit Nürnberg weiter auf dem Vormarsch

  • 07.11.2025
  • 20:45 Uhr
imago images 1067849624
News

Ungewöhnliche Vertragsklausel von S04-Talent geleakt

  • 07.11.2025
  • 08:20 Uhr
Hofft auf den nächsten Heimsieg: S04-Trainer Muslic
News

S04-Trainer Muslic: Band zwischen Fans und Team ist "heilig"

  • 06.11.2025
  • 14:57 Uhr
Viktoria spielt aktuell in der 2. Liga
News

Neuer Investor für Viktoria-Frauen

  • 05.11.2025
  • 08:12 Uhr
Leroy Sané 2016 im Schalke-Trikot
News

Sané kann sich Schalke-Rückkehr vorstellen

  • 04.11.2025
  • 15:37 Uhr
Der VfL Bochum empfing Magdeburg zum Kellerduell
News

Trotz Alu-Pech: VfL Bochum gewinnt Kellerduell gegen Magdeburg

  • 02.11.2025
  • 16:07 Uhr
Tabellenführer: Jubel in Paderborn
News

2. Liga: SCP überholt Schalke - Bochum landet Big Point

  • 02.11.2025
  • 16:04 Uhr
Trifft zur Führung: FCK-Profi Luca Sirch
News

Bei Anfang-Wiedersehen: FCK verpasst Anschluss nach oben

  • 02.11.2025
  • 15:46 Uhr
Felix Götze bleibt in Paderborn
News

"Langfristig": Paderborn verlängert mit Götze

  • 02.11.2025
  • 13:41 Uhr