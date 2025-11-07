Die fränkischen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg haben zum Auftakt des zwölften Spieltages Erfolgserlebnisse gefeiert.

Die SpVgg Greuther Fürth hat seinen Negativlauf zum Auftakt des zwölften Spieltages in der 2. Bundesliga beendet und so Druck von den Schultern von Trainer Thomas Kleine genommen.

Die Franken setzten sich am Freitagabend dank eines Traumtores von Jannik Dehm tief in der Nachspielzeit (90.+5) mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch, es war der erste Erfolg nach zuvor fünf sieglosen Ligaspielen in Serie. In der Tabelle kletterten die Fürther damit vom Relegationsrang 16 ins Mittelfeld.

"Wir haben uns das verdient. Natürlich fällt der Stress ein bisschen ab", sagte Kleine bei "Sky": "Es war ein großer Schritt." Für den Trainer sei "das Schönste, dass sich die Mannschaft belohnt" habe.