2. Bundesliga: Befreiungsschlag für Fürth - 1. FC Nürnberg weiter auf dem Vormarsch
- Veröffentlicht: 07.11.2025
- 23:23 Uhr
- SID
Die fränkischen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg haben zum Auftakt des zwölften Spieltages Erfolgserlebnisse gefeiert.
Die SpVgg Greuther Fürth hat seinen Negativlauf zum Auftakt des zwölften Spieltages in der 2. Bundesliga beendet und so Druck von den Schultern von Trainer Thomas Kleine genommen.
Die Franken setzten sich am Freitagabend dank eines Traumtores von Jannik Dehm tief in der Nachspielzeit (90.+5) mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch, es war der erste Erfolg nach zuvor fünf sieglosen Ligaspielen in Serie. In der Tabelle kletterten die Fürther damit vom Relegationsrang 16 ins Mittelfeld.
"Wir haben uns das verdient. Natürlich fällt der Stress ein bisschen ab", sagte Kleine bei "Sky": "Es war ein großer Schritt." Für den Trainer sei "das Schönste, dass sich die Mannschaft belohnt" habe.
Nach Blitztor: Klose siegt mit Nürnberg in Dresden
Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben auch dank eines Blitztores ihre Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.
Der Club gewann bei Dynamo Dresden mit 2:1 (1:1) und ist nach schwachem Saisonstart nun schon seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Aufsteiger Dresden wartet dagegen weiter auf den ersten Heimsieg.
Rafael Lubach (1.) erzielte bereits nach 14 Sekunden die FCN-Führung, es war das schnellste Tor der bisherigen Zweitliga-Saison. Nach dem Ausgleich durch Dominik Kother (45.+1) traf Tim Janisch (51.) zum Sieg.
Dynamo ist damit schon seit neun Begegnungen sieglos, die Mannschaft von Coach Thomas Stamm bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz.