Anzeige

Gerade einmal drei Jahre spielte Ansgar Brinkmann für Arminia Bielefeld. Und doch identifiziert sich der "weiße Brasilianer" wie kaum ein zweiter mit dem Klub. Vor dem Rückspiel der Zweitliga-Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden hat Brinkmann mit ran über die Bielefelder Fehler auf und neben dem Platz gesprochen und zudem die Fan-Ausschreitungen des Arminia-Anhangs eingeordnet.

Von der Relegation berichtet Timo Nicklaus

Vor gerade einmal gut einem Jahr wurde in Bielefeld noch Bundesliga-Fußball gespielt. Nun steht der Klub vor dem Abstieg in die 3. Liga.

Nach dem 0:4 im Hinspiel in Wiesbaden konnte die Aufgabe vor dem Rückspiel der Relegation größer kaum sein. Mit ran spricht Arminia-Legende und Kult-Kicker Ansgar Brinkmann über die Gründe der sportlichen Talfahrt und liefert zudem eine Einschätzung zu den Fan-Ausschreitungen des Bielefelder Anhangs.

ran: Herr Brinkmann, die Arminia steht kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga. Der Verein gibt derzeit kein gutes Bild ab - wie sehr blutet das Arminia-Herz bei Ihnen?

Ansgar Brinkmann: "Die sportliche Entwicklung zieht sich ja wie ein roter Faden durch die gesamten letzten zwei Jahre. Abgestiegen aus der ersten Liga, dann zwischenzeitlich sogar letzter in der 2. Liga. Obwohl genügend Qualität in der Mannschaft ist. Wir stecken in einer Situation, die ohne Zweifel vermeidbar gewesen wäre. Und das tut weh."

ran: Was lief vor allem in den vergangenen Wochen falsch?

Brinkmann: "Du kannst nach Magdeburg (0:4 am letzten Zweitliga-Spieltag, Anm. d. Red.) nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und sagen, da kommt ja nur Wiesbaden. Dann hab ich im Profifußball nichts verstanden. Aber nochmal: Wenn man sich den Etat und die Qualität in der Mannschaft anschaut, dann verstehe ich es nicht. Du kannst einfach so nicht auftreten. Als Beispiel: Meppen hat vor kurzem Wiesbaden geschlagen. Meppen steigt jetzt aus der 3. Liga ab. Da soll mir keiner erzählen, Wiesbaden ist ein Brett oder so ein Quatsch."

ran: Die Art und Weise, wie die Mannschaft zuletzt auf dem Platz stand, sorgte auch bei den Arminia-Fans für viel Unverständnis. Am Freitag in Wiesbaden eskalierte die Situation dann. Haben Sie dafür Verständnis?

Brinkmann: "Die Ultras haben zum ersten Mal Flagge gezeigt. Das muss man auch mal sagen. Natürlich haben sie den Bogen überspannt. Was passiert ist, kann man nicht tolerieren und das geht so nicht. Ohne Wenn und Aber. Aber in den letzten zwei Jahren hat sich so viel angesammelt - dass die Fans dann irgendwann auch mal den Kaffee aufhaben und sagen: 'Hey, wir haben die Schnauze voll' - das kann man nachvollziehen. Zumal die Bielefelder Fans jetzt nun wirklich nicht dafür bekannt sind, regelmäßig zu eskalieren."